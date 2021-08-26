В Аннинском районе Воронежской области появится современная школа на 400 мест

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В селе Садовое Аннинского района продолжается активное строительство современной школы на 400 учеников. Стоимость объекта – более полумиллиарда рублей. Учебное заведение должно принять детей 1 сентября 2022 года. Строительство ведется по поручению губернатора Александра Гусева. Накануне он обсудил ход возведения объекта на встрече с главой района Василием Авдеевым.

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В селе Садовое проживает более четырех тысяч человек. И новый образовательный центр здесь очень нужен. А для местных ребятишек он должен стать хорошим подарком к началу учебного года. Помимо удобных классов, появится спортивный зал площадью более 500 квадратных метров, игровые и гимнастические площадки. Для активного спорта здесь построят стадион с беговыми дорожками и футбольным полем.

Школа будет оснащена профессиональными мастерскими. Это позволит сделать учебный процесс современным и перевести его на практикоориентированный уровень.

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– Новая школа в Садовом будет отвечать самым современным требованиям. Здесь будут созданы комфортные условия для учеников. Большое внимание уделим не только удобству и функциональности учебных классов, но и созданию условий для творческой реализации ребят, – сказал Александр Гусев.

И добавил, что строительство школы финансируется в рамках областной адресной инвестиционной программы. 99% средств выделили из регионального бюджета, 1% – из муниципального.

Не забывают в районе и о других учебных заведениях. По словам Василия Авдеева, в рамках программы «50 на 50» еще в трех школах сейчас завершаются ремонтные работы.

Губернатор подчеркнул, что программа себя отлично зарекомендовала и будет, безусловно, продолжена в регионе.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области