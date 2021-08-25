Владимир Путин: «Одна из приоритетных задач – это забота о людях старшего поколения, пенсионерах»

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24 августа Владимир Путин, как сообщили на сайте президента России, принял участие во втором этапе съезда «Единой России» в Москве. Основной повесткой события было принятие программы партии. Президент отметил, что «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая ответственность.

– Я еще раз хочу повторить свою позицию: одно дело – написать что-то важное, правильное и красиво написать, и другое дело – исполнить, – подчеркнул президент.

Социальные выплаты защитят

– Программа «Единой России» построена – и я это вижу – вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. И одна из приоритетных задач – это забота о людях старшего поколения, пенсионерах. Здесь нужно решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. «Единая Россия» на местах, в регионах должна действовать по этим направлениям буквально в ежедневном режиме, – отметил Владимир Путин.

Жители страны более месяца вносили свои предложения в народную программу партии. Владимир Путин также озвучил свои предложения, которые предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны.

Президент предложил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах. Закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Недопустимо, что банки списывают в счет погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства. Ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям в трудной жизненной ситуации. А средства соцподдержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно вернуть. Парламентариям также в новом созыве предстоит решить проблемы аварийного жилья – глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

Комплексное развитие: от дорог до соцобъектов

Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» – развитие села.

– Трудолюбие, умение рачительно вести хозяйство, бережное отношение к земле – эти качества из поколения в поколение передаются в семьях сельских тружеников. И сегодня сельское хозяйство – это, безусловно, флагман, точно совершенно один из флагманов отечественной экономики, – сказал Владимир Путин.

Президент отметил важность поддержки фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах России, где фермеры могут без посредников продавать свою продукцию. И поддержал предложение партии продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

Глава государства обратил внимание, что нужно приложить необходимые усилия для комплексного развития сельских территорий, создания современной инфраструктуры, дорог, социальных объектов, комфортного жилья, для реализации программ газификации.

Владимир Путин также напомнил, что надежная защита нашей страны от угроз и вызовов, ее безопасное, стабильное развитие прямо зависят от качества работы Государственной Думы. Пандемия, с которой мы недавно столкнулись показала, что государство способно в кратчайшие сроки принимать оперативно очень важные решения для поддержки граждан, семей, семей с детьми, поддержки экономики. Государственная Дума, все фракции («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), по его мнению, работали слажено и выше всяких похвал.

Действие народной программы не ограничится предвыборным периодом

Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый – «Благополучие человека». Второй - «Сильная Россия»

– Россия – безусловно, социальное государство. Страна, где для людей созданы равные возможности в любой сфере. Где каждому человеку доступны качественное образование, работа, открыты пути к реализации его талантов. Обеспечены будущее детей и полноценная жизнь старшего поколения. В этом смысл всей нашей социальной политики», – подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими структурами партии, но и всеми членами фракции, а также авторами документа – жителями страны.

Со своей стороны секретарь регионального отделения «Единой России», член Президиума Генерального совета партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что сбор наказов и предложений в народную программу «Единой России» вызвал широкий отклик воронежцев. В области состоялись сотни встреч, «круглых столов» и обсуждений, на которых граждане высказывали свои пожелания по решению ряда актуальных проблем.

– О масштабе обратной связи говорят и такие цифры: на сайте народной программы «Единой России» зарегистрировались 11300 воронежских пользователей, а в целом наше региональное отделение партии собрало более 25 тысяч наказов. В частности, сельские избиратели хотят привлечь внимание «Единой России» к решению таких проблем, как асфальтирование районных дорог и сельских улиц, реконструкция школ, доступность первичной медицинской помощи и нехватка врачей-специалистов. Горожан волнуют состояние ЖКХ и бесхозные инженерные сети, изношенные межквартальные проезды и благоустройство дворов. Уверен, что эти адресные наказы помогут нам не только повысить оперативность наших действий, но и работать на упреждение и профилактику проблем, – подчеркнул Владимир Нетёсов.