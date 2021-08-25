Подстанция филиала «Россети Центр Воронежэнерго» получила имя «Матвиенко»

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Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» переименовал подстанцию ПС 110 кВ Каменка в память об Александре Матвиенко – первом руководителе предприятия «Борисоглебский энергопоезд». Энергообъект сегодня обеспечивает электроэнергией свыше 2,5 тысяч потребителей в Поворинском районе.

Александр Иванович Матвиенко еще в советские времена участвовал в реализации масштабных проектов развития электроэнергетики Воронежской области. В 1958 году, когда в регионе шло быстрое развитие промышленности, было принято решение о создании организации «Борисоглебский энергопоезд» в Борисоглебском районе. Обеспечивать электричеством потребителей должны были специализированные электростанции, сконструированные на базе железнодорожных поездов.

Матвиенко Александр Иванович

Чуть позже, в 60-ых годах прошлого века, предприятие «Борисоглебский энергопоезд» было реорганизовано. Оно приобрело название «Борисоглебские электрические сети». Его и возглавил Александр Матвиенко. Под его началом шла интенсивная электрификация восточной части Воронежской области: строились подстанции, прокладывались электрические сети для подключения колхозов, совхозов, населенных пунктов области.

На тот момент в зоне ответственности предприятия находилось 155 колхозов и совхозов, свыше 600 поселков, в которых насчитывалось более 95 тысяч домовладений. Уже к 1971 году практически все они были подключены к энергосистеме. При непосредственном руководстве Александра Матвиенко, его инициативности и активном участии был проведен масштабный объем работ.

– Сейчас идет модернизация электросетевого комплекса, внедряются инновационные решения, реализуются важные энергетические проекты. При этом очень важно бережное отношение к истории и памяти тех людей, которые были первопроходцами в деле электрификации нашей страны, вложили свой талант и силы в реализацию этого великого дела. Мы должны передавать память о ветеранах-энергетиках и их славном труде молодежи, ведь им предстоит продолжать и приумножать традиции, заложенные предыдущими поколениями и претворять в жизнь дальнейшие планы развития энергетического комплекса, – прокомментировал директор филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.