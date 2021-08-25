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Происшествия25 августа 2021 12:07

В Воронеже выписали из больницы еще семь пострадавших при взрыве в маршрутке

В ней остались 13 человек, один в тяжелом состоянии
Юрий КОЗЛОВ
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Автобус после взрыва.

Автобус после взрыва.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из воронежской областной больницы № 1 выписали еще семь человек. Все они лежали в отделении сурдологии – испытывали проблемы со слухом после взрыва. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным главы региона, к утру среды, 25 августа в воронежской областной больнице № 1 остаются еще 13 человек. Один из них по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще 10 получили травмы средней тяжести. Двое пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, взрыв в воронежской маршрутке № 10А случился в четверг, 12 августа, около 21.15. Пострадали 26 человек. Две женщины погибли. 22-летняя Ольга Черникова лишилась голени и умерла сразу после того, как ее привезли в БСМП, 55 –летняя Татьяна Иванова скончалась сразу после операции. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Дело вскоре перевели в центральный аппарат ведомства в Москве. Пока версий ЧП три: теракт, техническая неисправность автобуса и посторонний взрывоопасный предмет в салоне, принесенный кем-то из пассажиров.

Семьи погибших женщин получат материальную компенсацию в миллион рублей, тяжелораненным выплатят по 500 тысяч. Остальным пострадавшим сумму выплат определят позднее. 19 августа губернатор Александр Гусев вручил именные часы неравнодушным людям, после взрыва кинувшимся спасать пассажиров автобуса.

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Момент взрыва маршрутного автобуса у ГЧ в Воронеже
Момент взрыва маршрутного автобуса у ГЧ в Воронеже
ЧППроисшествия: ЧП