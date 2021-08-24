Пятилетний план освоения земли под жилищное строительство разработают в Воронежской области

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В Воронежской области планируется разработать пятилетний план освоения земельных участков под жилищное строительство. Соответствующее поручение профильным ведомствам на совещании дал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

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На совещании выступила руководитель регионального управления Росреестра Елена Перегудова. По ее словам, сегодня управление тесно работает с областным правительством в нескольких направлениях, в их числе – гаражная и дачная «амнистии», закон об установлении владельцев объектов недвижимости и другие.

Актуальной темой, которую подняли на совещании, стало вовлечение в застройку выявленных земельных участков. Александр Гусев поручил составить пятилетний план работы в этом направлении. Он отметил важность своевременного вовлечения участков в застройку, но при этом напомнил о необходимости сразу проверять, есть ли у надела земли обременения или ограничения и следить за недобросовестными девелоперами.

– Наша задача – эффективно вовлекать земельные ресурсы в правильный хозяйственный оборот, и при этом мы должны строго соблюдать закон. Следить за тем, чтобы у застройщиков не было возможности обойти запреты. В ближайшее время нужно составить пятилетний план освоения участков под жилищное строительство, увидеть свои возможности и перспективы в общении с застройщиками, – сказал губернатор.

Это же касается и участков, правообладателей которых до сих пор не установили. Сегодня таких объектов в регионе насчитывается порядка 500 тысяч. По словам Александра Гусева, это выпадающие ежегодные доходы бюджета и сумма значительная – как минимум на полмиллиарда.

– Надо понимать, что эта работа имеет значительный экономический эффект – речь идет о налогооблагаемой базе. Даже если половина из них останется без выявленного собственника, это примерно 500 млн рублей недополученных доходов бюджета ежегодно, – резюмировал Александр Гусев.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области