Tele2 приглашает в путешествие по Воронежской области

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В рамках проекта «В путешествие с Tele2» популярные блогеры Воронежа поделятся своими рекомендациями и интересными местами для отдыха и красивых фотографий.

Tele2 поддерживает активный образ жизни своих клиентов и запускает проект «В путешествие с Tele2», который поможет воронежцам сократить время на поиск новых мест для отдыха и организовать путешествие по родному краю.

В рамках проекта известные региональные блогеры Екатерина Наяндина, Валерия Робустова и Екатерина Петрова в поездках по региону лично убедятся в качестве связи оператора и расскажут про интересные места Воронежской области. Так, в число посещенных инфлюенсерами локаций вошли усадьба Башкирцева «Дача» в Семилуках, Стрелицкий городской Дворец культуры, село и артезианский источник «Белая горка», Богучар и Галиевские пещеры, «Донская Сахара», этномузей «Деревенька 17-19 веков» в Эртиле, «Хреновской» и «Чесменский» конные заводы. Также жители региона узнают, как подготовиться к мини-путешествию.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Воронежская область богата потрясающими культурными, историческими и природными местами, которые стоит посетить. Проектом «В путешествие с Tele2» мы хотим показать жителям региона, что иногда не нужно уезжать далеко, чтобы получить яркие впечатления и интересно провести выходные или отпуск. Чтобы абоненты Tele2 всегда оставались на связи и комфортно чувствовали себя в любой точке области, техническая служба ведет непрерывную работу по развитию сети. С помощью быстрого 4G наши клиенты в поездках могут в режиме реального времени искать полезную информацию в сети и делиться эмоциями в социальных сетях».