Игорь Артамонов побывал в лебедянской поликлинике

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Лебедянская центральная больница первой среди районных медучреждений региона открыла комфортную зону пребывания для пациентов. Также здесь полностью модернизирована регистратура и внедрены современные стандарты работы с посетителями. Сегодня новую модель поликлиники презентовали главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову.

Медучреждение активно использует бережливые технологии. Создана новая навигация. Регистратура полностью переделана, она стала открытой и работает по типу колл-центра. Для регистраторов введена единая униформа. В зале работает администратор. Внедрены стандарты общения с посетителями — как отвечать, как помогать, ориентировать людей и разводить потоки пациентов при появлении очередей.

«С точки зрения удобства для посетителей здесь проделана большая работа. Районные поликлиники меняют подход к обслуживанию пациентов. Людям нравится, поступают хорошие отзывы. Но предстоит ещё многое сделать, чтобы вывести медицинское обслуживание населения на совершено новый уровень», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Неделю назад в поликлинике открыли зону комфортного пребывания с мини-кафе, где можно заказать кофе или чай, приобрести свежую выпечку, которую готовит местная пекарня. На оборудование нового пространства потратили 900 тысяч рулей. Это средства спонсоров.

«К нам приезжают жители всего района, многие на общественном транспорте. Людям часто приходится здесь находиться до автобуса, который отправляется в их сёла. Мы создали необходимые условия, чтобы жителям было удобно здесь в часы ожидания», — рассказал руководитель медучреждения Алексей Байцуров.

Модернизация поликлиники будет продолжена. Уже в этом году начнётся капитальный ремонт третьего этажа. В 2023 году откроется центр амбулаторной онкологической помощи.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.