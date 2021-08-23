Последние новости Воронежа на 23 августа 2021 года: погибший солдат, яичница на дороге и новое дело в отношении экс-главы почты

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тело срочника из Воронежской области Алексея Руди нашли под Рязанью. 18-летнего уроженца села Новая Чигла Таловского района нашли повешенным в лесу 22 августа. Парень служил в Туле в воздушно-десантных войсках, а в соседней области оказался на учениях. Накануне трагедии Алексей звонил родным, последними его словами были: «Мам, все хорошо, но мне некогда. Перезвоню завтра». Близкие не понимают, что могла стать произошло и отказываются верить в самоубийство. Молодому человеку нравилось служить, конфликтов в семье или с девушкой у него не было.

Бывшего главу воронежской почты будут судить за растрату еще двух миллионов рублей. 44-летний Юрий Бесхмельницы уже отбывает срок в колонии за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищения в общей сложности 24 миллионов. Теперь добавился новый эпизод. По версии следователей, в 2014 году от лица ведомства он заключил договоры на аренду и ремонт помещения в Лисках, которое принадлежало знакомым. Работы проводила фирма также небезызвестная Бесхмельницыну. Дело направлено в суд, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее экс-главу почту приговорили к трем с половиной годам.

В Воронеже появился оригинальный арт-объект. На спуске улицы Карла Маркса, выходящем к водохранилищу, кто-то разместил несколько «яичниц». Они появились на отрезке проезжей части недалеко от Пожарной каланчи. Прошлым летом на Адмиралтейской площади воронежский художник Ян Посадский «зажарил» глазунью.

Воронежские коммунальщики продолжают готовить котельные и теплосети к осенне-зимнему сезону. С 23 по 29 августа плановое отключение горячей воды ждет жителей некоторых домов Левого берега. Полный список адресов - по ссылке.