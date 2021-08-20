Джентльмены, мимы и «Витязь на распутье»: как в Воронеже создают живые статуи

Фото: Максим Горохов.

На улицах Воронежа можно встретить художников, которые за три минуты создадут карикатуру с вашего портрета, музыкантов, исполняющих любимые песни, а также живых статуй, за безмолвием и обездвиженностью которых можно наблюдать часами. О таких скульптурах мы и расскажем.

Оригинальный жанр, неповторимые костюмы и завораживающие композиции - все это впечатляет. Вряд ли вы прошли бы на улице мимо человека, который покрыт краской с ног до головы! Что скрывается за стеклянным взглядом и неподвижными фигурами, какой труд стоит за созданием костюмов и декораций - поделились создатели этих необычных образов.

- Нужно грамотно все выстроить, чтобы ничего не отвалилось, случайно не стерлось в неподходящий момент. Кстати, для реализации многих идей для фотозон и инсталляций отлично помогают мои навыки мебельщика и сварщика, - говорит Вячеслав Новоселов. - Образ должен быть детализирован, максимально проработан.

Фото: Максим Горохов.

От «просто попробовать» до арт-студии

Самого Вячеслава в эту деятельность привел брат Вячеслав Козлов. А того еще раньше - друг. «Просто попробовать». И они начали работать. «Один Слава хорошо, а два - лучше!» - шутят ребята.

Работали всегда вместе, в команде.

- Мое первое большое мероприятие прошло в Крыму на фестивале живых статуй. Первые шаги в этом интересном деле. Я и представить тогда не мог, что оно станет такой важной частью моей жизни. Уличное искусство, переросшее в арт-проект, - звучит отменно! В 2015 году я уже начал делать свои собственные костюмы и в 2016-м основал арт-студию, которая существует до сих пор. Поначалу это были обычные казуальные костюмы, сейчас делаем более сложные образы и инсталляции, – поделился Вячеслав Козлов.

Ребята делают и классические статуи. Люди к ним привыкли и всегда рады встретить на мероприятиях. Наиболее ходовые - джентльмены в золоте и серебре. Их любят брать на свадьбы, корпоративы. Образ французского мима также пользуется популярностью и всегда очень востребован.

Сейчас костюмов становится все больше. Этим летом ребята хотят сделать еще четыре-пять штук. Также в планах наращивать базу образов.

Фото: Максим Горохов.

О фотозонах, мимах и пандемии

В 2018 году статуи «оживают» и начинают делать фотозоны.

- Больше всего мне запомнился проект «Землянка в разрезе» - фотозона на 9 Мая. Но вот основное и любимое многими - все те же мимы. Сам я работаю мимом уже не первый год. Это и есть живые статуи. И зрители в восторге, и нам приятно. Но, честно, улыбку бывает сдержать сложно. А мы все-таки статуи! - признается Вячеслав Козлов.

2019 год ознаменовался многими проектами - новыми, а также уже давно знакомыми и привычными. Но 2020-й немного пошатнул все планы. Конечно, пандемия повлияла на осуществление задуманного, так как ребята работают непосредственно с людьми. Но они не упускали возможности развиваться и рекламировать свои таланты в соцсетях. Этим занимаются все живые статуи.

Фото: Максим Горохов.

Ожившая картина

- Последний образ в нашем репертуаре - это целая ожившая картина «Витязь на распутье» Васнецова. Мы готовили его к фестивалю в Туле, но мероприятие перенесли из-за пандемии. В прошлом году мы там уже бывали. Это, конечно, незабываемо. Не сложно воплотить то, что есть на картине, то есть буквально оживить, - важно точно проработать все моменты в голове и не упустить даже самые мелкие детали, - говорит Вячеслав Новоселов. - Эта работа пока спросом не пользуется: она отличается, к ней еще не привыкли.

Под слоем краски

Вопрос о гриме, о состоянии кожи и волос после его нанесения для зрителей всегда оставался открытым. Но он больше не возникает, когда узнаешь, что все ребята используют только немецкий грим на водной основе. Он полностью безопасен и, следовательно, никакой аллергии и прочих проблем не вызывает. Наносится легко и долго держится на коже, не травмируя ее.

Безусловно, необходимы особенные навыки. Но не зря говорят, человек может привыкнуть ко многому. Даже к костюмам, которые, как может показаться, стесняют движения. Но на деле это не так. Если вы думаете, что актеру костюм неудобен, значит он отлично справляется с образом.

А вот о секретах левитации - когда статуя словно парит в воздухе - узнать не получится.

- Это наша коммерческая тайна, иначе, я думаю, не было бы так впечатляюще, - отвечает Вячеслав Козлов.

Фото: Максим Горохов.

Планы, идеи и рок-н-ролл

Олег Белобродский, также участник проекта, рассказывает:

- Мы всегда привлекаем ребят разных возрастов, когда у нас очень масштабные заказы или даже пробные проекты. В прошлом году собирали около 35 человек на ежегодном фестивале живых статуй. Были студенты, наши знакомые и друзья, которым также интересно это дело. Если вы тоже хотите стать участником одного из мероприятий, напишите нам в социальных сетях, сейчас нас найти там не сложно. Однако ближайших событий немного. Пандемия не закончилась, а вместе с ней и ограничительные меры. Сейчас в планах - сделать «Витязя на распутье» в нескольких цветовых вариантах, в серебре и золоте. Еще идет работа над образами рок-н-рольщика и байкера. Представим их на фестивале «Чернозем». Рок-н-рольщик будет с гитарой, а байкер - в косухе. Все как положено. Также будет статуя левитации, ранее ее показывали только партнеры нашей организации. Ко всему прочему у нас имеется пара интересных идей, в которых будут воплощены новые технические решения. Пока это секрет, лучше немного подождать и все увидеть своими глазами. Так куда интереснее, чем просто на словах.