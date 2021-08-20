Нововоронежские зрители увидели уникальный цирковой спектакль

Фото: Ангелина Ерёмина

Главные роли исполнили воспитанники заслуженного циркового коллектива «Арена» из города Заречный Свердловской области. Ребята в возрасте от 9 до 16 лет с помощью удивительных цирковых номеров рассказали о войне и жизни детей в это сложное время.

Фото: Ангелина Ерёмина

Юные воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Свое мастерство они уже показали в Балаково (Саратовская область), а после Нововоронежа отправились в Курчатов (Курская область). Для коллектива «Арена» — это первый гастрольный тур.

Выступления артистов проходят при поддержке Фонда «АТР АЭС»* и Концерна «Росэнергоатом».

Фото: Ангелина Ерёмина

«Все наши детские творческие проекты направлены на поддержку и развитие талантливых ребят из городов присутствия атомных станций, поэтому философия цирковой студии «Арена», их творчество и постановки очень близки нам по духу. В прошлом году военная тема легла в основу спектакля по итогу конкурса «Атомный Пегасик», мы получили много положительных отзывов и решили, что спектакли с участием талантливых детей, особенно на такие важные и близкие каждому из нас темы, должны путешествовать по атомным городам», - сообщила ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС» Светлана Чурилова.

«Это отличный пример обмена опытом. В нашем городе много лет существует заслуженный коллектив народного творчества цирк «Каскад». Ребятам полезно посмотреть на коллег по цеху. А нам всегда радостно видеть талантливых молодых детей из атомных городов. Руководство Нововоронежской АЭС постоянно поддерживает инициативы Фонда «АТР АЭС» и восхищается успехами участников», – добавил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

Фото: Ангелина Ерёмина

В условиях пандемии в гастрольный тур вошли всего три атомграда. Зрительные залы заполнялись на 50%. Заключительное представление гастрольного тура циркового коллектива «Арена» пройдет 22 августа в 17 часов во Дворце культуры города Курчатов.

Фото: Ангелина Ерёмина

*Фонд «АТР АЭС» – Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» – создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru