До 80-летия Воронежского добровольческого полка дожил лишь один из его участников

Фото управы Центрального района

19 августа в Первомайском сквере у памятного знака, установленного в часть образования Воронежского добровольческого коммунистического полка, состоялось памятное мероприятие, посвященное 80-й годовщине образования воинского соединения.

Почтить память защитников Родины пришли представители управы Центрального района, Совета ветеранов, организаций города, ветераны Великой Отечественной войны, горожане. Они возложили цветы и венки к памятному знаку «Воронежского добровольческого коммунистического полка».

В Воронеже живет последний ветеран добровольческого коммунистического полка Алексей Федорович Апальков. Он ушел на фронт в 17 лет, приписав себе год возраста, когда узнал о формировании полка добровольцев.

- Будучи десятиклассником, я пытался попасть на фронт через военкомат, но меня не брали по возрасту. В Первомайском сквере все-таки записался, пришлось немного приврать, но главное я пошел защищать свою Родину. Две недели нас учили военной науке, выдали винтовки, погрузили в автомобили и отправили на фронт – вспоминает Алексей Федорович.

На долю Алексея Апалькова выпала Курская битва, освобождение Украины и бои за Воронеж. Все войну он прошел в составе добровольческого полка.

- Особенно запомнились бои в нашем родном городе. Оборонялись, наступали и снова отходили. По несколько дней удерживали один и тот же дом, наши ряды постоянно редели, но мы выдержали, выстояли, отстояли свой дом – поделился Алексей Федорович.

Алексей Апальков, фото управы Центрального района Воронежа

Пройдя всю войну Апальков уволился в запас в 1946 году.

СПРАВКА «КП»

Воронежский добровольческий полк был сформирован с 19 по 21 августа 1941 года. Его командиром стал Михаил Емельянович Вайцеховский. В составе полка из 3345 человек 3045 были коммунистами. За это он получил название «Коммунистический».

14 сентября 1941 г. Полк вошел в состав 100-й стрелковой (затем переименованной в 1-ю гвардейскую) дивизии, которая прибыла в Воронеж для пополнения.

Полк прошел с боями от Воронежа до Вены. Домой вернулись лишь 500 человек.