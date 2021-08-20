Ученые из Воронежа создали добавку, которая ускоряет процесс разложения пластика в природе

Фото: предоставлено пресс-службой ВГУИТ.

Сотрудники воронежского университета инженерных технологий разработали технологию утилизации соапстока. Так называются отходы, образующиеся в процессе производства растительных масел - с получением многофункциональных добавок к полимерным материалам. Их можно использовать в составе биоразлагаемых пластиков.

Кафедра промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств ВГУИТ создала новую добавку. Она помогает ускорить процесс разложения пластика в природных условиях. Для этого в его состав нужно включить особые химические вещества - проксиданты. Воронежские ученые сделали такой на основе отходов производства растительных масел.

Фото: предоставлено пресс-службой ВГУИТ.

Экспериментальные образцы добавок применяются при изготовлении опытных партий пластмассовых изделий на предприятии по переработке пластика в Воронеже. Всего 1% добавленного в состав продукции вещества позволяет снизить молекулярную массу пластика более чем в пять раз за один год. Со временем продукт с такой добавкой перестает быть устойчивым к воде, свету, теплу и разлагается в течение трех лет.

- Часто заказывают биоразлагаемые пакеты для субботников. В них собирают листья, палки, траву. Отвозят на полигон, и они там разлагаются, - пояснил технический директор предприятия по переработке пластика, доцент ВГУИТ Артем Протасов.

Как отмечают в вузе, из подобного пластика логично делать быстро используемые упаковки и одноразовые изделия для промышленности. Это могут быть насадки в биофильтрах (применяются при очистке сточных вод) или материалы, которые требуют больших затрат на утилизацию.