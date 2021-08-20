Инкассаторов Центрально-Черноземного Сбера наградили за помощь пострадавшим

В числе награжденных – два инкассатора Центрально-Черноземного банка – Алексей Бобрешов и Дмитрий Калаев. Оба сотрудника работают в кассово-инкассаторском центре «Воронежский».

12 августа старший бригады, водитель-инкассатор Алексей Бобрешов и старший инкассатор-мастер Дмитрий Калаев следовали по рабочему маршруту и в момент взрыва оказались в 10 метрах от эпицентра. Коллеги быстро сориентировались в ситуации и разделились – Калаев остался в машине с ценностями, сообщил о происшествии дежурному инкассатору и экстренным службам, а Бобрешов оказал первую помощь пострадавшим.

– Инкассаторы проходят профессиональную подготовку, мы знаем, как правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях, – рассказывает Алексей Бобрешов. – Не считаю наш поступок подвигом – мы всего лишь делали то, что сделал бы каждый человек на нашем месте.

– Два раза в жизни мне приходилось оказывать первую помощь на улице – сказал Дмитрий Калаев. – В этом нет ничего особенного – так складываются обстоятельства, и нужно помогать тем, кто нуждается в помощи.

Дмитрий Калаев и Алексей Бобрешов работают в Сбербанке более 7 лет, являются профессионалами своего дела, неоднократно участвовали во Всероссийских соревнованиях по многоборью среди сотрудников инкассации и охраны.