Игорь Артамонов оценил темпы работ по благоустройству площади у Дворца спорта «Звёздный»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава Липецкой области Игорь Артамонов проверил, как идет реконструкция площади у спорткомплекса «Звёздный». Здесь задействованы шесть подрядных организаций, на объектах трудятся более 70 рабочих. Завершаются работы по обустройству плоскостного фонтана. Готова система водоснабжения, установлены форсунки, проложены все инженерные коммуникации. Рабочие готовят основание фонтана и устанавливают решетки. По поверхности фонтана летом можно будет кататься на роликах, а зимой – на коньках.

Специалисты завершают строительство опор для здания кафе и пункта проката. Также продолжаются работы по обустройству ливневой канализации, бетонированию подпорных стенок, бетонного основания ступеней у главного входа в Дворец спорта, облицовки фасадов. Игорь Артамонов оценил процесс строительства на всех объектах, пообщался с подрядчиками и поручил ускорить темпы по всем видам работ.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Темпы хорошие, работы ведутся масштабные и площадь ждет преображение. Лучше перейти на круглосуточный график, чтобы завершить все заранее и минимизировать риски. Скоро мы увидим всю эту красоту. Уверен, площадь станет одним из самых любимых мест отдыха липчан», - отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, на фасаде здания будет установлен мультимедийный экран, его планируют использовать для трансляции спортивных событий. Реконструкция площади у ДС «Звездный» и фасада здания начались весной 2021 года. Проект обновления липчане выбрали в ходе онлайн-голосования. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в партнёрстве со Сбербанком. Общая стоимость реализации проекта - около 330 млн рублей.