Выходные в Воронеже: День флага, лекарственные растения, картины своими руками

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕКЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС В МУЗЕЕ

Художественный музей имени Крамского продолжает просветительскую программу, которую в учреждении проводят в рамках работы выставки «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980-х» (она показывает 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». В образовательную программу вошли мастер-классы, лекции и тематические экскурсии.

21 августа в 12.00 музей приглашает на мастер-класс «Краски уходящего лета», на котором участники создадут работы в технике монотипии. Работа в данной технике предполагает нанесение красок от руки на идеально гладкую поверхность с последующим печатанием на листе бумаги. Оттиск можно сделать только один раз в отличие от других графических техник. Два одинаковых отпечатка получить просто невозможно! Проводит мастер-класс старший научный сотрудник музея, художник Ольга Ремез.

22 августа в 15.00 запланирована лекция «Татьяна Назаренко: творчество и жизнь», о ней старший научный сотрудник музея расскажет Валерий Шакин.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭКСКУРСИЯ В БОТАНИЧЕСКИЙ САД

21 августа в 17.00 воронежцы могут сходить на экскурсию в ботанический сад ВГУ "Зеленая аптека - лекарства под вашими ногами". В мир лекарственных растений проведут Александр Дунилин и Федор Евсиков. Они расскажут интересные факты о растениях традиционной и народной медицины, какие укрепят иммунитет в сезон простуд, а какие опасно применять без назначения врача. Экскурсия рассчитана на два часа, не забудьте удобную обувь.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОПЕРА В КИНО

Одну из лучших оперных комедий – «Итальянка в Алжире» Россини – кинотеатр "Спартак" покажет 22 августа в 18.00. Стендаль назвал это творение Джоакино Россини высшим достижением жанра музыкальной комедии. Трудно представить себе, что эта сверкающая и искрящаяся опера-буффа написана композитором, которому не исполнилось еще и 22 лет, всего за 23 дня. Еще невероятнее, что история об итальянке, отправившейся в Алжир, чтобы вернуть своего возлюбленного, и ловко отбивающейся от притязаний местного бея, не теряет своей актуальности до наших дней - более чем через 200 лет после первого исполнения оперы.

Опера была написана в 1813 году в расчете на знаменитую звездную пару контральто и баса своего времени. В 2018 году в Зальцбурге эти партии безупречно спели и сыграли звезды нашего времени Чечилия Бартоли и Ильдар Абдразаков, в то время как режиссерский тандем Моше Лейзер - Патрис Курье поставил виртуозную сатиру на тему конфликта полов и цивилизаций.

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ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ ВОРОНЕЖА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Воронеж: вдоль и поперек». Проект представил на «антресолях» графику с видами Воронежа из собрания музея и частных коллекций. Около 40 работ известных художников-графиков нескольких поколений, выполненных в разных графических техниках. Выставка, посвященная 435-летию Воронежа, дает возможность увидеть, какими были знакомые всем дома, улицы и переулки в 50-90-е годы XX столетия.

Среди работ цветные линогравюры 50-х годов Георгия Алексеева и Владимира Преснякова. В 1960-е годы Пресняков создает целую серию черно-белых линогравюр «Воронеж». Обращает на себя внимание и масштабная работа Масабиха Ахунова из серии «Воронеж в столетиях» - размером почти три метра в ширину, она состоит из нескольких составных частей. Заповедные места Воронежа с уже не существующими старыми зданиями и маленькими улочками нашли свое воплощение в серии акватинт 80-х годов Евгения Пошивалова. Его работы - своеобразная энциклопедия достопримечательностей Воронежа. Прекрасным образцом офортной техники являются работы Олега Турбина и Геннадия Грищенко, которые показывают самые узнаваемые виды города. Запечатлел уже современные виды Воронежа на своих линогравюрах художник-график Денис Булавинцев.

Выставка продлится до 19 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ В ДИВНОГОРЬЕ

В выходные Дивногорское подворье (хутор Дивногорье, переулок Дивный, 27) ждет на мастер-классы. 21 августа расскажут о флоре заповедника в занятии «Дивногорский гербарий». А 22 августа пройдет мастер-класс «Музейная открытка». Начало занятий в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНЦЕРТ В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

21 августа в 14.30 под открытым небом перед дворцом пройдет концерт «Романтический саксофон». Артем Бесчетвертных сыграет известные произведения Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Элвиса Пресли, Джорджа Майкла, Гарольда Арлена, Генри Манчини, группы Битлз. В 16.00 пройдет творческий мастер-класс «Возрождение дворца».

22 августа в 9.30 начнется экскурсия «Государственный флаг Российской Федерации: история и современность». А в 12.30, 14.30 и 16.00 пройдет творческий мастер-класс «Семейный герб».

Также в выходные можно посмотреть в Доме с ризалитами выставку картин «Исторический маршрут».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО И ЭКСКУРСИИ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ

22 августа в 10.00 в основном здании музея на Плехановской, 29 пройдет лекция экскурсия "История государственного флага России". А в 15.00 начнется кинопоказ "Великая война. Курская дуга".

22 августа в музее "Арсенал" в 13.00 покажут фильм «Битва за Днепр» (1984). Картина о стратегических операциях Красной Армии, проведенных во второй половине 1943 года на берегах Днепра. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а ее фронт растянулся на 750 километров. В результате четырехмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью освобождена от фашистских захватчиков. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории.