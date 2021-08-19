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Происшествия19 августа 2021 19:17

В Воронеже потушили один из трех ландшафтных пожаров

Продолжают дымить камыш в Шилово и сухая трава в поселке Солнечном
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

По данным на вечер 19 августа спасатели смогли ликвидировать один из трех природных пожаров, возникших в четверг в окрестностях и на окраинах Воронежа. Это возгорание травы и кустарника в Подгорном на площади в 5 гектаров и в районе местного кладбища – на площади в 500 квадратных метров. С ним справились к 18.00.

Локализован пожар в поселке Солнечном в Рамонском районе. Здесь за улицей Рыночной горит 1 гектар порубочных остатков и сухой травы. Спасатели сообщают, что угрозы жилью и инфраструктуре пожар не представляет.

Продолжает действовать очаг площадью 3 гектара горящего камыша в микрорайоне Шилово за улицей Теплоэнергетиков. Очаг локализован в 15.24.

Напомним, с утра 19 августа горожане жаловались на смог, нависший над городом.

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