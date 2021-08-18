Игорь Артамонов: Жители должны получать ответы на все их вопросы

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов провел рабочую встречу с начальником управления социальной политики Ольгой Белоглазовой, управляющим Отделения ПФР по Липецкой области Евгением Павловым и заместителем главы администрации области Александром Ильиным. В связи с введением новых выплат количество обращений в социальных сетях, а также через сайт «Развиваем Липецкую область вместе» и сайт ПФР резко возросло.

Жители Липецкой области интересуются условиями получения выплат на детей с 3 до 7 лет, к началу учебного года, беременным женщинам и одиноким родителям. Чаще всего в обращениях просят объяснить причину отказа, так как сайт «Госуслуги» об этом не информирует. Сотрудники отделения ПФР вынуждены в ручном режиме отправлять запросы в судебные органы, медицинские организации и другие ведомства, чтобы выяснить эту причину.

Игорь Артамонов поручил проработать вопрос о передаче вопросов, касающихся социальных выплат ПФР, в Единую диспетчерскую службу. «Все, что касается человека, должно находиться в одном колл-центре. Я позвонил в ПФР, ответа не дождался, в ЕДС мне ответили сразу. Пенсионный фонд должен также оперативно реагировать на обращения, как это делает управление социальной защиты. Жители должны получать ответы на все их вопросы», - подчеркнул Игорь Артамонов.