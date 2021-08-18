Озеро в Центральном парке Воронежа оздоровят за 2,5 миллиона

Глубину озера ограничивает специальная решетка Фото: Максим ГОРОХОВ

В Центральном парке Воронежа снова спустили озеро. Водоем в очередной раз из-за жары зацвел, а вода стала изумрудного цвета. Это заметили отдыжающие городане еще несколько недель назад. Поэтому в управлении экологии приняли решение провести комплексное оздоровление водоема ко Дню города, который будет отмечаться в сентябре.

Для поиска фирмы-подрядчика на выполнение работ объявили конкурс. Стартовая цена контракта 2 млн 564,6 тыс. рублей. За эти деньги предстоит смонтировать шесть скиммеров – устройств для фильтрации и очистки воды. С помощью 12 насосов производительностью 18 кубометров в час вода будет перекачиваться через них.

Для дополнительного обеззараживания подрядчик оборудует дренажные отверстия ультрафиолетовыми фильтрами. Кроме того на озере появится зона регенерации с камышом, водным ирисом и рогозом – всего около 400 растений. А сама зона расположится за гранитной подпорной стеной. На эти цели уйдет 15 кубометров гранита.

А пока чаша озера пустует, взорам воронежцев предстала защитная решетка, находящаяся на дне. Ее смонтировали после случаев падения в водоем отдыхающих. Кажущееся на первый взгляд мелким, озеро на самом деле достаточно глубоко даже для взрослого человека, а бетонные склоны подобны «горкам», на которых не за что зацепиться в случае ЧП. Дополнительно для защиты от падений водоем огородили решеткой.