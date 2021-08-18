Кредитный портфель ВТБ в Воронежской области превысил 115 млрд рублей

Совокупный ресурсный портфель на 1 июля вырос на 7%, до 129 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 66,5 млрд рублей (+5% за полгода), из которых средства, предоставленные крупному инвестиционному бизнесу, составили 12,9 млрд рублей. Объем займов среднему и малому бизнесу вырос на 9%, до 53,6 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 43,7 млрд рублей (+8%), из которых основная часть – средства компаний сегмента СМБ (32,6 млрд, +8% за полугодие). Средства клиентов крупного бизнеса выросли на 6%, до 11,1 млрд рублей. Документарный портфель (гарантии и аккредитивы) на отчетную дату составил 18,2 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2021 года розничный кредитный портфель подразделения составил 49,3 млрд рублей (+12% с начала года). Портфель ипотеки достиг 27,5 млрд рублей, увеличившись за 6 месяцев на 14%. Кредиты наличными выросли на 13%, до 18,3 млрд рублей. Всего за квартал ВТБ предоставил жителям региона свыше 13 тысяч кредитов на сумму 12,8 млрд рублей (+55% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил почти 3 тыс. займов на 6,1 млрд рублей (+47%). Объем выдач кредитов наличными составил 6 млрд рублей (+65%), автокредитов – 660 млн (+45%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 85,3 млрд рублей, прирост за 6 месяцев составил 6%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на четверть, до 26,9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Воронежской области - вице-президент Владимир Пенин отметил: «В первом полугодии в воронежском ВТБ опережающими темпами росло розничное кредитование – объемы выдач увеличились в среднем в полтора раза по каждому из направлений. Этому способствуют как программы господдержки, так и собственные, весьма выгодные предложения банка. Кроме того, важную роль играет развитие дистанционных каналов: использование финансовых инструментов банка становится максимально быстрым и удобным. Взять кредит, оформить ипотеку, открыть вклад или инвестиционный счет – практически любую операцию теперь можно совершить онлайн буквально в пару кликов. В корпоративном направлении мы по-прежнему остаемся одним из лидеров регионального финансового рынка и также активно внедряем самые современные технологии, чтобы наши бизнес-партнеры получали лучшие финансовые продукты и сервисы». Банк ВТБ (ПАО).