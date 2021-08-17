«Весь день и без выходных»: губернатор призвал воронежских коммунальщиков к усиленному режиму работы

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил профильным службам и организациям активно вести работы по реконструкции участков коммунальных сетей в регионе и вовремя сдавать объекты, при этом без ущерба качеству. Об этом глава региона заявил в ходе еженедельного оперативного совещания в областном правительстве 16 августа.

Глава региона обратил особое внимание на ремонт коммунальных сетей, которые проходят через улицы и дороги. Губернатор призвал заканчивать ремонт как можно быстрее, проводя его в течение всего светового дня и без выходных. По его словам, именно ремонт таких участков существенно ограничивает движение.

Также Александр Гусев отметил, что в Воронежской области до конца 2021 года в модернизацию коммунальной инфраструктуры будет вложено более 7 млрд рублей. Это позволит обеспечить высокое качество обслуживания потребителей и создаст возможность дальнейшего развития территорий региона.

Как пояснил руководитель регионального департамента государственного регулирования тарифов Евгений Бажанов, большая часть инвестиций из указанной суммы приходится на сферу электроэнергетики за счет программы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

На втором месте оказалась сфера теплоснабжения. На нее приходится 21% объема финансирования. Средства направляет филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» на собственные объекты и принятые в концессию.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

По словам Евгения Бажанова, за первое полугодие фактические затраты на программы ремонта в сфере электроэнергетики составили 2,3 млрд рублей (50% от годового плана). Средства пошли, в том числе, на строительство 604 км линий электропередачи. Затраты на выполнение инвестпрограмм в сфере водоснабжения и водоотведения в тот же период составили 272 млн руб. В результате должны быть замены 192 км ветхих трубопроводов и 52 км канализационных линий, отремонтированы 26 км водопроводных сетей и 19 км канализации.

Губернатор Александр Гусев также напомнил присутствующим о четком исполнении четырехлетней адресной инвестиционной программы.

– На сегодня мы 2022 год по объектам уже распределили, 2023 год практически закончили, до конца сентября доработаем перечень ключевых социальных и инфраструктурных объектов для включения их в областную адресную инвестиционную программу на 2024 год. Это позволит вовремя провести проектирование, с учетом переходящих контрактов провести торги и выбрать поставщика услуг. Соответственно, в 2022 году мы будем обсуждать уже 2025 год. Прошу всех из этой работы не выключаться, – резюмировал глава региона.