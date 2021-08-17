Игорь Артамонов: Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Автопарк районных больниц Липецкой области сегодня пополнился 22 автомобилями. Ключи от новых легковых машин главным врачам медицинских учреждений вручил глава региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что модернизации и оснащению учреждений здравоохранения областная власть уделяет особое внимание.

«Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Эти двадцать два автомобиля далеко не предел. До конца года мы получим ещё машины для службы скорой помощи. Кроме того, начнём строительство нескольких медицинских учреждений в районах. Это большая и очень важная работа», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Новые автомобили приобретены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области. Транспорт будут использовать в основном для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в районные и областные медучреждения. Кроме того, служебные автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдалённых сёл и деревень. Машины получил каждый муниципалитет Липецкой области. По два автомобиля направлены в Воловский, Грязинский, Данковский, Задонский, Лебедянский, Усманский и Липецкий районы.

Как сообщил сегодня глава региона Игорь Артамонов, в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в область до конца текущего года поступят 33 полноприводных автомобиля марки «ГАЗ Соболь». Также запланировано начало строительства новой детской поликлиники Липецкой городской детской больницы, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, двух отделений общей врачебной практики (Елецкий и Липецкий районы), четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (Воловский, Данковский, Добровский, Хлевенский районы). Будут закуплены 15 единиц рентгеновского оборудования, 21 аппарат УЗИ, 11 эндоскопов.