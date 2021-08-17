В Воронеже в 2021 году отремонтируют более сотни тротуаров

Фото: с сайта мэрии Воронежа

В мэрии рассказали о ходе работ по обустройству тротуаров в Воронеже. Большое внимание сейчас уделяют их доступности для маломобильных граждан.

Напомним, два года назад РУРЦ (региональный учебно-ресурсный центр) «Доступная среда» был проведен аудит 30 крупнейших улиц, на них обнаружили препятствия для передвижения горожан. Результаты этого исследования легли в основу работы по развитию пешеходной инфраструктуры. Она стала возможной после кардинального увеличения финансирования.

Фото: с сайта мэрии Воронежа

– Воронежские тротуары давным-давно требуют обновления. За последние три года объем финансирования их строительства и ремонта был увеличен в восемь раз, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Если в 2018 году выделяли 20 млн рублей, то в этом году уже 165 миллионов. Теперь мы делаем пешеходные дорожки не только в центре. Пропорционально делим все деньги по районам и, соответственно, тротуары ремонтируют по всему городу.

Всего в Воронеже в 2021 году запланировано благоустройство более сотни тротуарных объектов. При этом речь идет только о тех деньгах, которые направлены целевым образом. Но пешеходная инфраструктура также обустраивается и в рамках строительства и реконструкции других объектов. А это работы на сумму еще около 100 млн рублей.

Сейчас многие отрасли испытывают нехватку рабочих рук, и дорожная – не исключение. У подрядчиков не хватает бригад, поэтому каждый объект находится на постоянном контроле у руководителей управ районов. Но не только у них, но и общественных активистов. Ведь стоит задача не просто уложить нужное количество квадратных метров покрытия дорожек, а сделать улицы максимально доступными для маломобильных граждан.– Для Воронежа это, конечно, беспрецедентные деньги. Больше выделять не имеет смысла, так как за один строительный сезон имеющимися силами вряд ли получится провести более масштабные работы, – говорит мэр.

Фото: с сайта мэрии Воронежа

– Мы работаем с ресурсным центром «Доступная среда». Эксперты не только дали нам методические рекомендации как правильно делать пандусы, съезды, но и продолжают контролировать вместе с нами ход проведения работ. За что им огромное спасибо! – отметил Вадим Кстенин.

Руководителю РУРЦ «Доступная среда» Александру Попову передали перечень тротуаров, находящихся в высокой степени готовности, для проведения инспекционных объездов. Они начались с Центрального и Коминтерновского районов.

Первым осмотренным объектом стал участок по улице Ленина – от дома № 73 до перехода через железнодорожные пути. Александр Владимирович сделал ряд замечаний. В частности, в одном месте предложил окрасить выступающие «концевики» бортового камня. Аргументировал это тем, что одинаково серый цвет бордюра и плитки сливается, и здесь может споткнуться не только слабовидящий, но и любой человек.

Отдельно Александр Попов остановился на участке тротуара напротив одного из офисов, где были проблемы с понижениями. Заместитель руководителя управы Центрального района по жилищному хозяйству и благоустройству Игорь Галкин пояснил:

– Этот участок находится в отводе дома. Мы проработаем с собственником вопрос с обустройством понижений, приведем все в порядок.

Фото: с сайта мэрии Воронежа

Александр Попов также отметил, что если на протяжении улицы есть хотя бы одно препятствие для передвижения маломобильных горожан, то и всю улицу уже нельзя считать доступной.

В другом месте пандус был на 10 сантиметров уже, чем требовалось. Ширина современных колясок с электроприводом бывает 80 сантиметров, а ширина понижения – 70 см. И, хотя участок тоже находится в отводе коммерческой организации, которая и обустраивала его за собственный счет, эту проблему также обещали решить.

Фото: с сайта мэрии Воронежа

– Если на улице присутствуют барьеры, то для человека с ограниченными возможностями передвижения прогулка по такой улице не только пройдет без удовольствия, но и становится тяжелой. Когда мы говорим о людях с такими ограничениями, то имеем в виду не только колясочников, но и пожилых горожан, мам с детскими колясками, людей с тяжелыми чемоданами и т.д., – пояснил Александр Попов.

Заместитель руководителя управы района Игорь Галкин зафиксировал все замечания, каждое из которых будет отработано. По словам Игоря Николаевича, на территории Центрального района в этом году будут благоустроены 16 объектов на общую сумму более 20 млн рублей. Причем, на 11-ти работы уже завершены.

– Глава города не раз акцентировал внимание на обязательном обустройстве тротуаров пандусами для маломобильных горожан. В Центральном районе все запланированные объекты делают с учетом этих требований. Кроме того, в программу 2021 года включены тротуары, которые ранее не были оборудованы пандусами. Такие работы, в частности, идут на улицах Шишкова, Ломоносова, Орджоникидзе и Плехановской, – сообщил Игорь Галкин.

С ним согласился и Александр Попов, отметивший, что для повышения доступности, действительно, делают много:

– Идет взаимодействие с организацией инвалидов, позволяющее на этапе реконструкции тротуаров исключить ошибки. Мы собственными колесами проверяем качество работ. И тут важно понимать: то, что хорошо для людей с инвалидностью, будет удобно и пожилым людям, и мамам с маленькими детьми. Нужно добиваться такого качества, чтобы, проезжая по улице, я не думал о том, как преодолевать барьеры. Чаще всего встречающиеся недочеты – это неправильные занижения, плохо сделанные уклоны и примыкания.

Следующим объектом стал тротуар из асфальта на Московском проспекте. Этот участок протянулся от пересечения с улицей Урицкого до железнодорожной станции «Плехановская». Он давно требовал внимания, поскольку раньше там была просто грунтовая тропинка.

Проделав весь путь на инвалидной коляске, Александр Попов отметил хорошее качество работы. Вот только перед железнодорожным переходом асфальт обрывался. Именно в этом месте заканчиваются полномочия муниципалитета и начинается полоса отвода железной дороги, где о благоустройстве должно заботиться это весьма обеспеченное ведомство.

– Чтобы наш город полностью отвечал требованиям доступности, не только мэрия должна прикладывать усилия, но и организации, чьи территории примыкают к муниципальным. Только когда будет общее понимание, что без совместной работы не достичь результата, будут приложены совместные усилия, город станет по-настоящему доступен и комфортен, – констатировал Александр Попов.

Руководитель управы Коминтерновского района Виталий Поздняков обратил внимание, что в районе выполнены 45% от заявленного объема работ по благоустройству тротуаров. Скоро появятся еще три новых.

– В этом году выделили 23 млн рублей на устройство тротуаров в границах района и восстановление пандусов в отдельных местах. Те темпы, которыми сейчас ведутся работы, являются максимальными. Больше подрядным организациям, к сожалению, просто не потянуть, – подытожил Виталий Поздняков.