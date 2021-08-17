Последние новости Воронежа на 17 августа 2021 года: похороны погибшей при взрыве маршрутки и убийство младенца

Фото из архива "КП".

Погибшую при взрыве маршрутки в Воронеже похоронили в Липецкой области. Ольге Черниковой было 22 года. После девятого класса она переехала из Тербунского района в столицу Черноземья. Несколько лет училась, работала, снимала квартиру. 12 августа девушка планировала купить платье, чтобы пойти на свадьбу подруги. Но ее жизнь оборвал взрыв ПАЗика. Ольга скончалась в БСМП № 1, медики уже не могли ей ничем помочь.

В Воронежской области убили пятимесячного ребенка. Страшная трагедия произошла в поселке Вишневый Богучарского района. Родители малыша - 17-летняя девушка и ее 14-летний сожитель, уверяют, что оставили сына без присмотра в пристройке дома. А когда вернулись, якобы обнаружили ребенка лежащим головой в ведре. О случившемся мать рассказала своей бабушке, а потом скрылась вместе с возлюбленным. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. По выводам судебно-медицинского эксперта, она наступила в результате асфиксии. Следователи возбудили два уголовных дела - об убийстве и халатности.

Сбившего трех пешеходов на проспекте Труда воронежца отправили под домашний арест. 13 августа мужчина на автомобиле «Опель Астра» пролетел через три встречные полосы и выскочил прямо на людей. Серьезные травмы головы, ребер и позвоночника получили 34-летний мужчина и женщина 53 лет. Травмы средней тяжести зафиксировали еще у одного пешехода 57 лет. Водитель сказал полицейским, что ему стало плохо. Однако при этом отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Коминтерновский районный суд отправил 45-летнего воронежца на два месяца под домашний арест.

В регионе снова объявили штормовое предупреждение по жаре. В Воронеже три ближайших дня, с 17 по 19 августа, ожидают +32…+34 градуса. Лишь в пятницу немного «похолодает» - до +30. В связи с жарой сохраняется и повышенная пожарная опасность. Причем во многих местах области она максимальная – пятого класса.