Два сотрудника Нововоронежской АЭС завоевали семь медалей на Атомиаде-2021

Фото: Ангелина Ерёмина

Инженер КТО Нововоронежской АЭС Виктория Сластикова приняла участия в соревнованиях по легкой атлетике и завоевала в личном зачете серебро в беге на 800 метров, а также серебряные медали в шведской эстафете и эстафете 4х100. В общекомандном зачете по легкой атлетике сборная Росэнергоатома также стала серебряным призером.

Фото: Павел Шершнев

Старший оператор спецводоочистки РЦ-6 Павел Шершнев в личном первенстве завоевал в плавании бронзу в вольном стиле и серебро в баттерфляе. В общекомандном зачёте по плаванию сборной Росэнергоатома не было равных – команда поднялась на вершину пьедестала.

«Атомиада-2021» проходила на открытых площадках в четырех городах: Нововоронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград. Из каждого города велась прямая трансляция, которую мог посмотреть любой желающий. В соревновании приняли участие более 350 спортсменов из всех дивизионов Госкорпорации «Росатом».

Фото: Ангелина Ерёмина

«Атомиада» – одно из главных спортивных событий атомной отрасли. Подобные состязания способствуют сплочению профессиональных коллективов и приобщению сотрудников отрасли к здоровому образу жизни. В соревнованиях участвуют много молодых коллективов, которым особо важно уделять внимание занятиям физической культурой и спортом – ведь они будущее атомной промышленности», - отметил в видеоприветствии министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Фото: Роман Пышкин

«Я очень рад, что мы смогли организовать проведение Атомиады в живом формате, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Прошлый год заставил отказаться от многих массовых мероприятий, в том числе и от нашей летней атомной Спартакиады. Тем не менее, мы смогли провести почти 80 разных спортивных соревнований в онлайн-режиме. Эти занятия дали возможность десяткам тысяч наших работников сохранить себя в хорошей моральной и физической форме. Пусть спорт станет для каждого источником постоянной энергии, уверенности в себе и своих силах», – поприветствовал участников Атомиады генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Фото: Роман Пышкин

Соревнования по легкой атлетике прошли на нововоронежском многофункциональном стадионе «Старт», построенном по Соглашению между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. Стадион – один из лучших спортивных объектов региона и может принимать соревнования Федерального и международного уровней.

Чемпионат по стритболу провели на новом уникальном баскетбольном стадионе с современным шведским покрытием, построенном по инициативе Центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом».

Фото: Роман Пышкин

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru