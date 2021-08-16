Последние новости Воронежа на 16 августа 2021 года: новая версия взрыва в маршрутке и разрушенный асфальт в Центральном парке

Во второй половине недели к жаре добавятся дожди. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Появилась новая версия причины взрыва в воронежской маршрутке. Предполагается, что спровоцировать ЧП мог некий предмет, находившийся в печке салона либо рядом с ней. Поэтому предмет и не заметили ни пассажиры, ни водитель. Взрыв в маршрутке №10а прогремел вечером 12 августа на улице Кольцовской. По последним данным, пострадали 26 человек, две пассажирки скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Воронеже в начале рабочей недели будет жарко и сухо. Днем понедельника на солнце будут набегать облака. Температура поднимется до +30. Во вторник столбик термометра достигнет +32. Солнце иногда будет прятаться за тучи. А вот со среды начнутся дожди, возможны грозы. При этом воздух прогреется до +34 градусов.

Воронежцы пожаловались на рушащийся асфальт и заваливающиеся фонарные столбы в Центральном парке. Случившийся в июне потоп значительно подпортил состояние места отдыха. В мэрии пояснили, что большой объем работ выполнили районные комбинаты благоустройства. Но этих сил оказалось недостаточно, поэтому горадминистрация начала поиск подрядчика, который устранит полностью все проблемы. Торги уже объявили, подача заявок завершится 19 августа.

В Воронеже продолжается сезон плановых отключений горячей воды. Сети готовят к зиме. На этой неделе больше всего отключения коснутся жителей Коминтерновского и Левобережного района. Значительно меньше домов останется без горячей воды в Ленинском, Центральном и Железнодорожном. Со списком отключений с 16 по 22 августа можно ознакомиться по ссылке.

Министр обороны вручил награду воронежской гимнастке Ангелине Мельниковой. Наша спортсменка получила от Сергея Шойгу медаль «За укрепление боевого содружества». Она при наличии соответствующего трудового стажа или выслуги лет дает право присвоения звания «ветеран труда». Ангелина Мельникова на Олимпиаде в Токио выиграла золото в командных соревнованиях и две бронзы – в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Ранее по указу президента России она получила Орден Дружбы