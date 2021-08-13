Воронежский губернатор: цифровизация – залог доступности госуслуг для граждан

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Делегация от Воронежской области 12–13 августа принимает участие в работе Всероссийского форума «Цифровая эволюция» в Калуге. Ее возглавляет по поручению губернатора Александра Гусева зампредседателя правительства области Артем Верховцев.

Форум начал работу в Инновационном культурном центре. Его организатором выступили правительство Калужской области, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках мероприятия состоялось заседание круглого стола на тему: «Разработка региональных стратегий цифровой трансформации – подходы и лучшие практики», в котором участвовали представители федеральных и региональных органов власти, специалисты IT-индустрии.

Артем Верховцев в ходе своего доклада рассказал о том, как в Воронежской области ведется работа над стратегией цифровой трансформации и о построении региональной системы управления данными (РСУД), которое началось в конце 2020 года. Зампред правительства отметил, что в регионе уже готова система сбора данных. Она используется как для совместной работы госорганов, так и для взаимодействия с органами местного самоуправления (ОМСУ). В качестве положительного примера он назвал организацию работы ОМСУ по выявлению объектов, которые ранее не учитывались Росреестром.

Сегодня в Воронежской области цифровизация ключевых сфер жизни региона – в числе основных задач местных властей. Новые технологии активно входят в жизнь граждан, внедряются в медицине, образовании, ЖКХ. Цифровизация также помогла качественно изменить работу учреждений культуры, которые оказались в непростой ситуации из-за пандемийных ограничений.

– Цифровая трансформация – национальная цель, и ее достижение начинается с работы в каждом регионе. Внедрение современных цифровых технологий и уход от «ручной» работы с большими данными высвобождают огромный ресурс, в первую очередь, временной. Это даст новый импульс развитию экономики и формированию комфортной и безопасной общественной среды. В том числе, переход на новый уровень в оказании госуслуг населению – они должны быть доступны каждому, в любой точке и в любое время, – прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Всего в рамках форума проходит 11 круглых столов, в которых принимают участие специалисты федерального и регионального уровней. Они обсуждают разработку региональных стратегий цифровой трансформации, проведение цифровизации в сферах здравоохранения, образования, промышленности и туризма, а также тему подготовки кадров для цифровой трансформации ряда отраслей.