Воронежская область планирует вложить дополнительные средства в переработку продукции

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Правительство Воронежской области планирует вложить дополнительные средства в строительство в регионе предприятий для переработки продукции. Эта тема обсуждалась во время рабочей встречи Министра экономического развития России Максима Решетникова и исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Виталия Шабалатова, сообщили в облправительстве.

Виталий Шабалатов отметил, что большая часть продукции, которая производится в регионе, уходит за его пределы непереработанной и продается в другие субъекты страны. Решение этого вопроса могло бы привлечь дополнительные инвестиции. Ситуацию воронежские власти планируют исправлять путем открытия индустриальных парков разной специализации.

– Это производство стройматериалов, переработка сельхозпродукции и так далее. За счет этого хотим увеличить переработку продукции и получить больше товаров с высокой добавленной стоимостью, – пояснил Виталий Шабалатов.

Он также рассказал о перспективах особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр». В ближайших планах сделать здесь хорошо развитую инфраструктуру. Регион планирует направить средства, высвобожденные после реструктуризации бюджетных кредитов в рамках постановления Правительства № 1704.

Также Решетников и Шабалатов обсудили условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с компаниями Воронежской области. На данный момент уже рассмотрены четыре проекта на заключение СЗПК.

Министр экономического развития отметил успехи Воронежской области в реализации национального проекта «Производительность труда». Участниками его стали 32 предприятия региона. Показатели реализации проекта выполняются в полном объеме.