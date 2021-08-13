Агрессивных собак с бирками будут забирать с воронежских улиц в приюты

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В последнее время воронежцы стали жаловаться на агрессию со стороны собак с бирками на ушах. Эти «клипсы» надевают животным после их отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска в прежнее место обитания. Однако зачастую такие собаки становятся проблемой для жителей микрорайона, нападая на людей и других животных.

Как рассказала в ходе «Круглого стола» в областном Доме журналистов вице-мэр Людмила Бородина, в мэрии приняли решение таких животных изымать из городской среды и помещать на постоянное содержание в приюты. Правда, признать собаку немотивированно агрессивной должна специальная комиссия с привлечением эксперта-кинолога. По каждому случаю будет составляться акт и вестись видеозапись. Простой жалобы на нападение собаки будет не достаточно для ее изъятия.

Тут есть и другая проблема: в городе до сих пор нет ни одного муниципального приюта для размещения подобных животных. И когда появится хотя бы первый – не известно. В связи с этим, изъятые сейчас единичные собаки содержатся у волонтеров.

Тем временем мэрия рассматривает варианты создания приюта с привлечением частных компаний. Изучается четыре земельных участка, где может появиться такое заведение.

- В идеале, такие приюты должны иметь возможность пристраивать животных, как это происходит в столице, где новых владельцев находят до 20% питомцев, - отметила Людмила Бородина. – Я, наверно, не найду поддержки у коллег, но рискну предложить закрепить за каждым чиновником по собаке из приюта, чтобы он курировал и содержал животное.