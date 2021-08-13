Выходные в Воронеже: археологический уик-энд, выставка к юбилею города

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УИК-ЭНД В КОСТЕНКАХ

Музей-заповедник «Костенки» устраивает 14 и 15 августа уик-энд, посвященный Дню археолога.

14 августа воронежцев ждет программа «Загадки палеолита». В здании музея в 10.15 откроется выставка «Отражения миров: охотники палеолита и аборигены Сибири». В 10.30 начнется лекция «Традиционная культура охотников Сибири на рубеже XIX-XX вв. по материалам Российского этнографического музея». В 11.15 пройдет песочное шоу «Путь сквозь тысячелетия». В 11.30 можно самостоятельно осмотреть выставку. В 13.00 можно посетить занятия «Древнейшей мастерской». В 14.00 начнется детский квест «Приключения первобытных охотников», а в 15.00 археологический мастер-класс для детей «Пески времени». В зеленой зоне в 12.00 пройдет мероприятие «Древние друзья человека: любовь, преданность и предательство» - члены организации защиты бездомных животных «Право на жизнь» расскажут историю приручения собак и кошек в первобытном обществе.

15 августа запланирована программа «Археология под палящим солнцем». В 10.00, 12.00 и 15.00 археологический мастер-класс для детей «Пески времени». В 10.30 экскурсия «Костенки без палеолита». В 13.00 пройдет мастер-класс живописи каменного века.

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА В ДИВНОГОРЬЕ

14 августа пройдет вечерняя экскурсия, маршрут которой пройдет через средневековый могильник, где воронежцам расскажут, от чего умирали люди, и как их было положено провожать в последний путь. А после участники посетят археологический парк «От кочевий к городам», на котором познакомятся с репликами предметов, раскопанных археологами, и узнают, чем занимались люди в Дивногорье тысячу лет назад. Экскурсию проведет историкСергей Владимиров. Сбор в 19.30.

А 15 августа на Дивногорском подворье пройдет интерактивное занятие для семейной аудитории. Оно является частью проекта "Дивноленд". Участники познакомятся с находками археологов, сделанными на территории Маяцкого комплекса в Дивногорье, изучат макет средневековой крепости и освоят приемы работы с глиной. Занятие ведет историк Юлия Городцова. Начало в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ В КИНО "Мане: Жизнь на холсте"

14 августа в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из искусствоведческого цикла. Экспозиция "Мане: Жизнь на холсте" в Королевской Академии Художеств в Лондоне стала первой в истории выставкой, посвященной исключительно портретам кисти Эдуарда Мане. Работы, собранные специально для этой экспозиции практически со всех континентов мира, охватывают весь период творчества живописца. Интересно, что хотя портреты и составляют примерно половину творческого наследия Мане, им никогда не посвящалось отдельной выставки. На данной же экспозиции было представлено около 50 портретов, в том числе портреты его супруги Сюзанны Леенхофф, и знаменитостей того времени - Антонина Пруста, Эмиля Золя, Стефана Малларме. В фильме также присутствуют закулисные съемки о подготовке к выставке, обсуждение работ художника с приглашенными гостями и экспертами, а также экскурс в биографию Мане и историю Парижа 19-го века.

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КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ

14 августа в 14.30 во дворце Ольденбургских пройдет концерт «Музыкальные краски эпохи» в исполнении струнного квартета (Маргарита Глазунова (скрипка), Ольга Ушакова (альт), Антон Андреев (виолончель), Евгения Грибанова (нео-барочная лаверсная арфа). В программе старинные танцы XVIII-XIX веков, популярные произведения Моцарта, Вивальди, Штрауса, Верди, Легара.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕКЦИЯ В МУЗЕЕ

Художественный музей имени Крамского объявил о просветительской программе, которую в учреждении проведут в рамках работы выставки «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980-х» (она показывает 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». В образовательную программу войдут мастер-классы, лекции и тематические экскурсии.

14 августа в 12.00 начнется мастер-класс «Природная кисть», который проведет старший научный сотрудник музея, художник Ольга Ремез. В это же время можно посетить экскурсию «Официальное и неофициальное. Живопись 1960-1980-х гг.», которую проведет старший научный сотрудник музея Валерий Шакин.

ТЕАТР В КИНО "Франкенштейн: Ли Миллер"

15 августа в 19.00 в кинотеатре "Спартак" покажут "Франкенштейна". Спектакль по мотивам романа Мэри Шелли стал триумфом режиссера Бойла как концептуалиста. Он придумал гениальный ход - чередовать Камбербэтча и Ли Миллера на главных ролях доктора и его создания. Эта идея несет в себе и революционное художественное измерение. Ежевечерне тасуя человеческое и чудовищное, заставляя актеров постоянно сбрасывать одну шкуру и залезать в другую, Бойл создает уникальный стерео-эффект сценической правды, отменяя ее однозначность и восстанавливая естественное многообразие точек зрения на происходящие события и саму жизнь. Меняясь ролями, Камбербэтч и Ли Миллер демонстрируют высший актерский пилотаж: трудно представить, что кто-то из зрителей, посмотрев один из вариантов спектакля, не захочет прийти и посмотреть второй. Существует мнение, что Ли Миллер-создание - наиболее яркий из двух, а Камбербэтч органичнее в роли доктора, но чтобы согласиться или опровергнуть это утверждение, надо увидеть в каждой из ролей их обоих. Неудивительно, что актеры разделили между собой две главные лондонские театральные награды - премию Лоуренса Оливье и премию газеты Evening Standard.

Спектакль уникален и своей сценографией: круглая сцена, построенная дизайнером Марком Тилдесли, придуманный им модернистский реквизит (родовая "плацента", из которой рождается создание, и рассекающий по сцене паровоз) навсегда врезаются в память.

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ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ ВОРОНЕЖА

В выставочном зале музея имени Крамского открылась выставка «Воронеж: вдоль и поперек». Проект представил на «антресолях» графику с видами Воронежа из собрания музея и частных коллекций. Около 40 работ известных художников-графиков нескольких поколений, выполненных в разных графических техниках. Выставка, посвященная 435-летию Воронежа, дает возможность увидеть, какими были знакомые всем дома, улицы и переулки в 50-90-е годы XX столетия.

Среди работ цветные линогравюры 50-х годов Георгия Алексеева и Владимира Преснякова. В 1960-е годы Пресняков создает целую серию черно-белых линогравюр «Воронеж». Обращает на себя внимание и масштабная работа Масабиха Ахунова из серии «Воронеж в столетиях» - размером почти три метра в ширину, она состоит из нескольких составных частей. Заповедные места Воронежа с уже не существующими старыми зданиями и маленькими улочками нашли свое воплощение в серии акватинт 80-х годов Евгения Пошивалова. Его работы - своеобразная энциклопедия достопримечательностей Воронежа. Прекрасным образцом офортной техники являются работы Олега Турбина и Геннадия Грищенко, которые показывают самые узнаваемые виды города. Запечатлел уже современные виды Воронежа на своих линогравюрах художник-график Денис Булавинцев.

Выставка продлится до 19 сентября.