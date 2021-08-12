В Воронежской области план вакцинации от COVID-19 выполнен на 51%

Фото: архив КП

Доля вакцинированных от коронавируса жителей Воронежской области по состоянию на 11 августа составила порядка 51% от плана. Прививку от опасной болезни уже сделали более 580 тысяч жителей. Об этом рассказали в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID -19. Его по поручению главы региона Александра Гусева провел заместитель губернатора – первый заместитель председателя областного правительства Виталий Шабалатов.

С начала прививочной кампании в медучреждения области уже поступило свыше 662 тысяч доз вакцины. Новая партия будет направлена в ближайшее время – еще 76 тысяч доз.

В правительстве области напомнили, что ситуацию губернатор Александр Гусев держит на особом контроле. Ранее он ставил задачу осенью сформировать в регионе коллективный иммунитет. Для этого от коронавируса должны быть привиты более миллиона жителей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

«Уже больше 580 тысяч воронежцев сделали прививку, и это темпы, которые надо развивать. Нужно работу продолжать, в районах подтягивать активность. Есть хороший запас вакцины – порядка 100 тысяч доз, и в ближайшие дни будут новые поставки. Мы стараемся создавать все условия для удобной вакцинации тем, кому она не противопоказана, и будем и дальше работать в этом направлении», – подчеркивал Александр Гусев.

Правительство региона постоянно работает над повышением доступности вакцинации для граждан и системой мотивации.

Как отмечают санврачи, общие показатели заболеваемости ковидом в регионе остаются на высоком уровне. По-прежнему коронавирусом болеют в основном взрослые люди от 18 до 65 лет, 64,5 % от всех заболевших – неработающие.

При этом большинство случаев (76,8%) фиксируется не в Воронеже, а в муниципальных районах области. В 23-х из них уровень заболеваемости выше среднеобластного. В шестерку «лидеров» на протяжении последних четырех недель входят Борисоглебск, Рамонский, Поворинский, Кантемировкский, Терновский и Острогожский районы. Как поясняют сотрудники Роспотребнадзора, это связано с низкими темпами иммунизации и недостаточно ответственным соблюдением мер безопасности.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Виталий Шабалатов обратился к главам муниципальных образований с просьбой отчитаться в ближайшее время о том, как они планируют исправлять ситуацию.