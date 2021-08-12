Львы, Раки и Близнецы самые активные пользователи data-услуг в Воронежской области

С помощью технологии big data мобильный оператор выявил, что больше всего интернет-трафика расходуют Львы, а меньше всех – Весы и Тельцы. При этом рейтинг самых разговорчивых абонентов возглавили Тельцы.

Лидерами по количеству скачанного интернет-трафика за первое полугодие 2021 года в Воронежской области стали Львы – деятельные личности, стремящиеся к успеху, которые должны быть в курсе всех последних событий. На втором месте оказались Раки, а на третьем – Близнецы. Меньше всего мобильным интернетом пользовались Весы и Тельцы.

Что примечательно, чаще всего услугами голосовой связи пользовались именно Тельцы, хотя, по мнению астрологов, представители этого знака не отличаются общительностью. Интересно, что им удалось сохранить лидерство даже несмотря на то, что за 6 месяцев продолжительность их разговоров сократилась на 8%. Также в тройке лидеров оказались Раки и Овны.

Наименее общительными воронежцами оказались Козероги и Весы. На третьем месте в списке знаков зодиака, которые меньше всего пользуются услугами голосовой связи, – Девы. Всем им астрологи приписывают отсутствие активных вербальных коммуникаций.

Вне зависимости от знака зодиака клиенты Tele2 в Воронеже больше всего расходовали data-трафик и чаще всего общались друг с другом в марте и мае – в период национальных праздников, когда абоненты активно поздравляют своих близких.