Ко Дню строителя в Воронеже вышла книга об одном из крупнейших застройщиков – ДСК

Фото: архив ДСК

На создание книги руководство комбината вдохновил полувековой рубеж, который ДСК перешагнул в 2018 году. С тех пор началась работа над сбором материала. Богатая история и добрые традиции Домостроительного комбината, удивительные судьбы его сотрудников, уникальные объекты, создавшие облик Воронежа таким, каким мы его знаем, дали почву для целого литературного произведения, которое будет интересно любому читателю, а тех, чья судьба неразрывно связана с ДСК, непременно тронет за душу.

«Мы не только работали на комбинате, здесь вершились наши судьбы, - отмечает бригадир маляров на пенсии Мария Уткина, вся трудовая деятельность которой прошла в ДСК. – Я со своим мужем познакомилась на новоселье у нашего бригадира, скоро и у нас были свадьба и новоселье». Без ДСК многие из них не представляют свою жизнь. Как вспоминает бригадир монтажников на пенсии Виктор Авдеев, «После того как вынужденно ушел на пенсию, ездить мимо комбината не мог. Еду – слезы наворачиваются. Через какое-то время, правда, пригласили работать в отдел технического контроля. Ходил по нашим объектам, проверял. Молился: дай бог подольше походить!»

Фото: архив ДСК

Книга-альбом в солидной подарочной обложке включает несколько частей. Начало посвящено истории создания индустриального домостроения в Советском Союзе, в Воронежской области. Как зарождался Воронежский Домостроительный комбинат, выполнялись «пятилетки», формировался сильнейший коллектив домостроителей.

«Если человек знал и любил свою работу, был исполнительным, инициативным, с душой относился к делу, он не мог остаться незамеченным, - отмечает экс-гендиректор (с 1977 по1991 гг.) ДСК Вячеслав Бутырин. – К тому же предприятия строительного комплекса развивались очень быстро, постоянно требовались новые люди, все шло в рост. И люди росли вместе с организациями».

Фото: архив ДСК

Отдельно в книгу собраны очерки о тех людях, чей вклад стал самым решающим в становлении ДСК, строительной отрасли региона в целом. Люди с огромным энтузиазмом предоставляли архивные материалы, фотографии, делились воспоминаниями, а, порой, и личными откровениями, благодаря чему, книга стала живым и настоящим отражением жизни Домостроительного комбината и его коллектива.

«Как-то раз, когда мы работали в Придонском, нам дали «матюгальник» – мегафон. – вспоминает забавный эпизод из своей строительной жизни бригадир отделочников на пенсии Нина Свиридова. – Бутырин привез, видно, пожалел наши голосовые связки. Кричишь, стало быть, сначала без мегафона, потом в «матюгальник»: «Нелюбова, Нелюбова…» Но пока доходчивыми словами не запустишь, Нелюбова ведь не выглянет. А вокруг жилые дома. Пришлось «матюгальник» начальству обратно отдать».

Фото: архив ДСК

«Знаете, чем я горжусь? – рассказывает начальник производственной лаборатории ДСК Валентина Каверина. – Тем, что за свою бытность на предприятии никого, слава богу, не убила. Ни одна панель с несхватившимся бетоном, а она восемь тонн весит, не упала, не сложилась. Что ругалась много – не жалею. За качество цемента и щебня, за то, чтобы плиты кантовали не на полу, а на кантователе, за многое другое воевала. И от многих странных, неоднозначных ситуаций спасла завод».

И конечно, не смогли не отразиться на судьбе комбината потрясения, пережитые страной. Перестройка, кризис 90-х. Экс-гендиректор (с 1997 по 2006 гг.) ДСК Сергей Лукин вспоминает те тяжелые для предприятия годы: «Новая молодая команда, пришедшая к управлению комбинатом, понимала главное: спасти нас может только наша же работоспособность. Надежды на помощь со стороны нет, возврата к прошлой плановой системе не будет. Надо было самим находить необходимые ресурсы и возможности, чтобы удержать предприятие на плаву».

Фото: личный архива Сергея Лукина

В середине 1990-х все внимательно смотрели в сторону Домостроительного комбината, одного из флагманов отрасли в регионе. Выживет ДСК, окрепнет он – значит, и другим дорогу в рыночные отношения покажет. Не выживет… В общем, ДСК в эти годы стал ответственным за всю отрасль «Сегодня, спустя много лет после тех событий, снова хочу сказать спасибо трудовому коллективу ДСК: монтажникам, мастерам, прорабам, которые всегда были преданы своему предприятию, не бросили его в трудное время. Видимо, нас тогда объединила большая сила ответственности друг перед другом, и именно она не дала нам разрушить созданное», – подчеркивает Сергей Лукин.

Фото: архив ДСК

Какими усилиями ДСК преодолел все испытания, смог выстоять в тяжелые времена, а затем наращивал промышленный потенциал и развивал собственное производство, возводил объекты федерального значения, – все ответы собраны в книге. Авторы постарались отразить все вехи истории ДСК и судьбы легендарных домостроителей, создав своеобразную летопись предприятия.

Теперь эта книга будет храниться в музее АО «СЗ «ДСК», а так же в личной библиотеке сотрудников. Выдержки будут опубликованы в группе «Команда ДСК» в соцсети Одноклассники и на сайте Домостроительного комбината.