Последние новости Воронежа на 12 августа 2021 года: двойное списание платы за проезд и вырубленные деревья

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сегодня в Воронеже закроют движение по проезду от проспекта Патриотов в направлении лесопарка «Вдохновение». Участок перекроют до 30 сентября, чтобы отремонтировать дорогу. В частности, там перенесут коммуникации, установят песчаный слой, на него уложат щебенку, а потом два слоя асфальта. Границы дороги обозначат новыми бортовыми камнями.

В воронежском сквере на улице Ворошилова срубят 28 деревьев. Как утверждают в городской администрации, избавятся только от сухих, аварийных или поврежденных гнилью растений. Срубят десять ясеней, семь тополей, четыре березы, три вяза, два кленка и по одной рябине и акации. Ни о какой расчистке участка под застройку или парковку речи не идет. Сквер находится в муниципальной собственности.

Воронежцы пожаловались на двойные списания с карт за проезд в общественном транспорте. В мэрии города сообщили, что на данный момент технических сбоев, которые могли бы вызвать двойную оплату, нет. В то же время надо учесть, что в зависимости от тарифа и настроек пользователям карт могут приходить уведомления не только о самом списании, которое для системы VISA теперь осуществляется единоразово вечером и по всем поездкам сразу, но и просто о фактах использования карты в транспорте. Притом, что фактическое списание идет один раз. Поэтому горожанам советуют внимательнее следить за историей операций. Если же деньги действительно списали дважды, нужно обратиться к перевозчику.

В Воронеже один из начальников МЧС попался на взятке в 163 тысячи рублей. В 2017 году к нему обратился директор коммерческой организации и попросил помочь заключить договоры на монтаж и обслуживание пожарного оборудования с проверяемыми юрлицами. 40-летний сотрудник ведомства согласился «помочь» коммерсанту. Однако за это потребовал отдавать ему 20% от суммы выполненных работ по каждой сделке. Так продолжалось четыре года, пока следователи не возбудили уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями. Начальнику грозит до четырех лет лишения свободы.