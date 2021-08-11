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Общество11 августа 2021 7:00

Последние новости Воронежа на 11 августа 2021 года: празднование Дня города и задержание подозреваемого в гибели малыша

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 11 августа
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Власти планируют установить единые санитарные правила при проведении массовых мероприятий.

Власти планируют установить единые санитарные правила при проведении массовых мероприятий.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже задержали 32-летнего мужчину по делу о гибели 10-месячного малыша под колесами машины. На него указал отец скончавшегося ребенка, как на лицо, возможно, находившееся за рулем в момент наезда. Расследование уголовного дела взял под контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее якобы супруга задержанного попросила очевидцев трагедии о помощи. По ее словам, муж по просьбе друзей привез их семью на пляж, а теперь оказался виноватым. На деле же дети играли в машине и могли случайно «провернуть ключ зажигания», отчего поехал автомобиль.

В Воронеже идет подготовка к празднованию Дня города, который назначен на 12 сентября. Хотя в регионе ожидается пик третьей волны COVID-19 в середине августа. Основными площадками торжества станут площадь Ленина, Кольцовский сквер, Адмиралтейская площадь и Центральный парк. Власти рассматривают вопрос установления единых санитарных правил при проведении подобных массовых мероприятий, которые коснутся и фестиваля «Город-сад». Он запланирован на 10-12 сентября. Между тем Митрофано-Тихоновский крестный ход отменили второй год подряд из-за коронавируса.

Пять авиакомпаний получили допуск на полеты из Воронежа в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Три раза в неделю воронежцев на эти курорты смогут отправлять «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии». По пять раз в неделю летать собирается «Азур эйр». Самый широкий допуск у авиакомпании «Северный ветер» - они смогут обслуживать по семь рейсов в неделю по каждому из направлений. Авиакомпании «Сибирь» также выдали допуск на полеты в Каир три раза в неделю.

Северный ветер принесет в Воронеж похолодание, но для августа все равно будет тепло. Температура днем не опустится ниже +27 градусов, ночью будет не меньше +16. Связано это с приходом циклона: теплого и не очень дождливого. В среду, 11 августа, ночью ожидается дождь и +21 градуса. Днем сохранятся осадки, но без грозы. Будет жарко – до +31.

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