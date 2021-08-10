Последние новости Воронежа на 10 августа 2021 года: трагедия на пляже, состояние малышки с ангиной, изменение маршрутов

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ужасная трагедия произошла на пляже под Воронежем. Компания людей отдыхала в Чертовицах, а рядом стояла машина «Форд Фокус». В какой-то момент иномарка покатилась и наехала на 10-месячного малыша с папой. Мужчина выжил, а вот ребенок скончался. Следователи возбудили уголовное дело, к истории подключилась и прокуратура. Силовики выясняют, кто находился за рулем иномарки, и почему она поехала. По неподтвержденной информации очевидцев, в салоне могла находиться двухлетняя девочка, которая сняла машину с ручника, из-за чего та покатилась.

Экологи зафиксировали превышение опасных веществ в реке Богучарка. Специалисты воронежского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли пробы в трех точках водоема после того, как он стал цвести и источать затхлый запах. Исследование показало незначительное превышение сульфат-иона, хлорид-иона и растворенного кислорода. Однако такие показатели не могут спровоцировать замор рыбы.

Полуторагодовалой девочке, которая после госпитализации в областную детскую больницу № 2 оказалась в реанимации, стало немного лучше. Как сообщили медики, малышка самостоятельно дышит. Вместе с матерью находится в боксе отделения реанимации и интенсивной терапии. Ранее воронежцы сообщили, что ребенок попал в больницу с ангиной, но остался без внимания врачей, из-за чего состояние резко ухудшилось. Следователи возбудили уголовное дело, ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В ближайшие дни изменятся маршруты шести городских автобусов. Речь идет о №59а, №61, №87, №120, №49м и №104. Пути следования первых трех станут другими с сегодняшнего дня. Остальные скорректируют 12 и 16 августа. Подробнее об измененных маршрутах - по ссылке.