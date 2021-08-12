В Воронеже в сентябре откроется новый детский сад

Новый детсад откроют уже в ближайшее время. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина и.о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы. Среди них один из важнейших – новый детский сад № 26 на улице Артамонова.

Детсад, рассчитанный на 300 ребятишек, готовится принять детей уже в сентябре. Все работы по строительству здания, устройству коммуникаций, подготовке фасада закончены. Сейчас идет благоустройство и озеленение двора детсада.

И.о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Сейчас идет этап уже окончательного доведения до полной готовности и передачи этого образовательного учреждения, – сообщил и.о. заместителя главы по градостроительству Александр Головацкий. - Два дня назад мы получили заключение о соответствии объекта всем проектным решениям. Все замечания, которые появлялись в ходе работ, оперативно устранили. Вместе с нами строительство контролировал и будущий коллектив сотрудников детсада. Объект получился замечательным, органично вписался в новый современный микрорайон. Он расположен рядом со школой, что будет особенно удобно для родителей, у которых старшие дети уже ходят в это учебное заведение.

Детсад № 26 органично вписался в новый современный микрорайон. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кроме того, Александр Викторович проинспектировал также уже почти готовый детский сад в микрорайоне Репное, который готовится к вводу в эксплуатацию в 2021 году, и территорию будущей школы в микрорайоне «Процессор», строительство которой находится на начальном этапе. Здесь с подрядчиками он обсудил возникшие в ходе работ вопросы по инженерным сетям.

В последние годы в Воронеже ежегодно вводятся в эксплуатацию новые учреждения социальной сферы или пристройки к уже существующим. В 2019-2020 годах были сданы в эксплуатацию более 20 объектов: четыре школы и две пристройки к уже существующим, шесть детсадов и восемь пристроек к действующим.

Впервые за последние 30 лет город получил новый объект дополнительного образования – спортивно-образовательный центр на Ленинском проспекте, 201. В нем есть тренажерные залы, классы хореографии с раздевалками и душевыми, зал для спортивной борьбы и кабинеты дополнительного образования. Планируется, что центр начнет свою работу в начале сентября.

Кроме того, у застройщиков выкупили несколько детских садов, которые располагаются на первых этажах новых жилых комплексов. Темпы социального строительства не снизились и в 2021 году.

– Для того чтобы воронежцы были обеспечены местами в детских садиках и школах сейчас у нас в работе находятся три детских садика – на улице Артамонова, в микрорайонах Шилово и Репном, – рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин. - Все они в этом году будут введены в эксплуатацию и примут детишек. Начали строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Процессор». Кроме того, находимся в стадии поиска подрядчика для реализации проекта строительства нашей, так называемой, мега-школы на 2860 мест на Московском проспекте. Еще несколько объектов находится на стадии проектирования.

В 2022 году собираются еще больше расширять материальную базу социальной сферы. В частности, введут в строй дошкольный образовательный центр на 600 мест по Московскому проспекту. Кроме того, нашли подрядчика на строительство пристройки к школе № 77 в Масловке (пер. Звездный). Также получили подтверждение федерального финансирования еще на одну школу – на улице Домостроителей. И это далеко не полный перечень.

– Социальных объектов в плане очень много. Мы подаем заявку на федеральный уровень, и часть наших проектов уже одобрена, – заявил мэр города Вадим Кстенин. - Остальные будут согласованы в ближайшее время, в частности на строительство еще шести школ в новых строящихся микрорайонах, в Подгорном, плюс еще две школы в новом микрорайоне, который закладывается на улице Изыскателей. В общем, планы у нас очень большие. Мы будем продолжать социальное строительство, и темпов снижать не намерены.

Вадим Кстенин: "Мы будем продолжать социальное строительство, и темпов снижать не намерены". Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Если говорить о динамике, то за последние пять лет можно увидеть, насколько позитивно она изменилась. Строительство новых социальных объектов позволило ввести достаточное количество мест, для того чтобы ликвидировать или минимизировать потребность в местах в детсадах и школах в том или ином микрорайоне. Для нас, конечно, это приоритетная задача, потому что мы, как муниципалитет, обязаны обеспечить всех горожан местами в образовательных учреждениях, – отметила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

Кроме образовательных и спортивных центров, в Воронеже реализуют и другие проекты объектов социальной направленности. Так, в ближайшее время начнутся торги на поиск подрядчика для строительства Музея ВДВ – знакового объекта для всей страны и, особенно для Воронежа, поскольку столица Черноземья считается родиной ВДВ.