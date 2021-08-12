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Общество12 августа 2021 17:37

В Воронеже в сентябре откроется новый детский сад

Мэр города Вадим Кстенин также сообщил о подготовке к вводу в эксплуатации в 2021 году еще двух – в микрорайонах Шилово и Репное
Олег КУЗНЕЦОВ
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Новый детсад откроют уже в ближайшее время.

Новый детсад откроют уже в ближайшее время.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По поручению мэра Воронежа Вадима Кстенина и.о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы. Среди них один из важнейших – новый детский сад № 26 на улице Артамонова.

Детсад, рассчитанный на 300 ребятишек, готовится принять детей уже в сентябре. Все работы по строительству здания, устройству коммуникаций, подготовке фасада закончены. Сейчас идет благоустройство и озеленение двора детсада.

И.о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы.

И.о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Сейчас идет этап уже окончательного доведения до полной готовности и передачи этого образовательного учреждения, – сообщил и.о. заместителя главы по градостроительству Александр Головацкий. - Два дня назад мы получили заключение о соответствии объекта всем проектным решениям. Все замечания, которые появлялись в ходе работ, оперативно устранили. Вместе с нами строительство контролировал и будущий коллектив сотрудников детсада. Объект получился замечательным, органично вписался в новый современный микрорайон. Он расположен рядом со школой, что будет особенно удобно для родителей, у которых старшие дети уже ходят в это учебное заведение.

Детсад № 26 органично вписался в новый современный микрорайон.

Детсад № 26 органично вписался в новый современный микрорайон.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кроме того, Александр Викторович проинспектировал также уже почти готовый детский сад в микрорайоне Репное, который готовится к вводу в эксплуатацию в 2021 году, и территорию будущей школы в микрорайоне «Процессор», строительство которой находится на начальном этапе. Здесь с подрядчиками он обсудил возникшие в ходе работ вопросы по инженерным сетям.

В последние годы в Воронеже ежегодно вводятся в эксплуатацию новые учреждения социальной сферы или пристройки к уже существующим. В 2019-2020 годах были сданы в эксплуатацию более 20 объектов: четыре школы и две пристройки к уже существующим, шесть детсадов и восемь пристроек к действующим.

Впервые за последние 30 лет город получил новый объект дополнительного образования – спортивно-образовательный центр на Ленинском проспекте, 201. В нем есть тренажерные залы, классы хореографии с раздевалками и душевыми, зал для спортивной борьбы и кабинеты дополнительного образования. Планируется, что центр начнет свою работу в начале сентября.

Кроме того, у застройщиков выкупили несколько детских садов, которые располагаются на первых этажах новых жилых комплексов. Темпы социального строительства не снизились и в 2021 году.

– Для того чтобы воронежцы были обеспечены местами в детских садиках и школах сейчас у нас в работе находятся три детских садика – на улице Артамонова, в микрорайонах Шилово и Репном, – рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин. - Все они в этом году будут введены в эксплуатацию и примут детишек. Начали строительство школы на 1500 мест в микрорайоне «Процессор». Кроме того, находимся в стадии поиска подрядчика для реализации проекта строительства нашей, так называемой, мега-школы на 2860 мест на Московском проспекте. Еще несколько объектов находится на стадии проектирования.

В 2022 году собираются еще больше расширять материальную базу социальной сферы. В частности, введут в строй дошкольный образовательный центр на 600 мест по Московскому проспекту. Кроме того, нашли подрядчика на строительство пристройки к школе № 77 в Масловке (пер. Звездный). Также получили подтверждение федерального финансирования еще на одну школу – на улице Домостроителей. И это далеко не полный перечень.

– Социальных объектов в плане очень много. Мы подаем заявку на федеральный уровень, и часть наших проектов уже одобрена, – заявил мэр города Вадим Кстенин. - Остальные будут согласованы в ближайшее время, в частности на строительство еще шести школ в новых строящихся микрорайонах, в Подгорном, плюс еще две школы в новом микрорайоне, который закладывается на улице Изыскателей. В общем, планы у нас очень большие. Мы будем продолжать социальное строительство, и темпов снижать не намерены.

Вадим Кстенин: "Мы будем продолжать социальное строительство, и темпов снижать не намерены".

Вадим Кстенин: "Мы будем продолжать социальное строительство, и темпов снижать не намерены".

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Если говорить о динамике, то за последние пять лет можно увидеть, насколько позитивно она изменилась. Строительство новых социальных объектов позволило ввести достаточное количество мест, для того чтобы ликвидировать или минимизировать потребность в местах в детсадах и школах в том или ином микрорайоне. Для нас, конечно, это приоритетная задача, потому что мы, как муниципалитет, обязаны обеспечить всех горожан местами в образовательных учреждениях, – отметила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

Кроме образовательных и спортивных центров, в Воронеже реализуют и другие проекты объектов социальной направленности. Так, в ближайшее время начнутся торги на поиск подрядчика для строительства Музея ВДВ – знакового объекта для всей страны и, особенно для Воронежа, поскольку столица Черноземья считается родиной ВДВ.

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