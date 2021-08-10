В Воронеже задержали 32-летнего мужчину по делу о гибели 10-месячного малыша под колесами машины

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В Воронеже задержали 32-летнего мужчину в рамках расследования гибели младенца, раздавленного машиной на пляже вечером 8 августа. На него указал отец погибшего ребенка, как на лицо, возможно, находившееся за рулем в момент наезда автомобиля на 10-месячного малыша. Расследование уголовного дела взял под контроль Глава Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления докладывать о всех промежуточных результатах следствия.

- Назначен комплекс экспертиз, устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего. Следователи также проверят иные версии случившегося, в том числе озвученные в СМИ и соцсетях, и установят причины, предшествовавшие трагедии, - отметили в Следственном комитете РФ.

Действительно, в соцсетях появилась версия, что за рулем машины в момент трагедии был маленький ребенок. Ее озвучила в городских пабликах якобы супруга задержанного. Женщина попросила помощи очевидцев. Она обеспокоена, что муж «по просьбе друзей привез их семью с детьми на пляж» и в итоге «оказался крайним». По словам дамы, дети играли в машине и могли случайно «провернуть в замке ключ зажигания», отчего поехал автомобиль.

Напомним, шокирующий инцидент произошел вечером 8 августа на пляже возле санатория имени Дзержинского под Воронежем. Припаркованный «Форд Фокус» вдруг поехал, сбил 10-месячного малыша и его отца. Ребенок погиб на месте, мужчина попал в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».