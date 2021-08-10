На ремонт дорог в Воронежской области дополнительно выделят еще 100 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Воронежская область получит дополнительное финансирование на ремонт дорог. Денежные средства в размере 100 млн рублей предоставит на эти цели Правительство РФ. Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе правительства региона.

Там уточнили, что деньги поступят из резервного фонда федерального правительства в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

«Эти средства регион направит на ремонт участков дороги «Воронеж – Луганск» (6,7 км). Уже подписано соответствующее соглашение с Росавтодором о предоставлении трансферта бюджету Воронежской области», – пояснил губернатор Александр Гусев.

Сейчас готовится конкурсная документация, ремонтные работы планируется завершить в текущем году.

Напомним, что в 2021 году объем дорожного фонда Воронежской области составил порядка 17 млрд рублей. Как ранее сообщалось, 2,7 млрд рублей власти намерены потратить на ремонт и реконструкцию сельских автодорог, а 2,76 млрд рублей – на обновление дорог местного значения.