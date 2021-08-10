Сотрудница Нововоронежской АЭС вошла в число победителей проекта «ЗОЖ-Амбассадор Росатома»

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

Анастасия вошла в число 190 активных сотрудников ГК «Росатом», которые не только сами занимаются спортом, но пропагандируют здоровый образ жизни на предприятии.

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

Проект стартовал в декабре 2020 года. На первом этапе «ЗОЖ-Амбассадоры» прошли обучение, а затем собрали команды единомышленников. Команда Анастасии Фёдоровой стала одной из самых многочисленных – 152 человека. В течение шести месяцев Анастасия Валентиновна вдохновляла участников на активный и здоровый образ жизни, придумывала челленджи, испытания, новые спортивные традиции. Теперь её команда регулярно играет в лапту, совершает велопробеги по окрестностям Нововоронежа, сплавляется на байдарках. За каждую активность команде начислялись баллы.

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

В итоге Анастасия Фёдорова вошла в десятку лучших «ЗОЖ-Амбассадоров», которые в конце августа отправятся покорять самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус.

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

«Я не ставила цель выиграть восхождение на Эльбрус. Во мне говорил нормальный спортивный азарт, который помогал идти вперед. Мне очень хотелось показать, что на Нововоронежской АЭС работают люди, увлеченные спортом, который помогает в достижении высоких профессиональных результатов. Я благодарю каждого участника своей дружной команды за их активность, неравнодушие, приверженность здоровому образу жизни», – говорит Анастасия Фёдорова.

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

Стоит отметить, что всего к командам «ЗОЖ-Амбассадоров Росатома» присоединилось 3700 человек с разных предприятий атомной отрасли.

Фото из личного архива Анастасии Фёдоровой

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru