Последние новости Воронежа на 9 августа 2021 года: труп в матрасе, штормовое предупреждение и пропавший ребенок

Местами по региону ожидается до +35...37 градусов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Острогожске в машине нашли завернутый в матрас труп. Тело связанного 31-летнего мужчины с разбитой головой обнаружили на заднем сидении «двенадцатой» на улице Орджоникидзе. Подозреваемым оказался 30-летний гражданин Азербайджана. Его задержали в Тульской области и уже доставили в Острогожск. По предварительной информации, убийство могло произойти из-за пяти миллионов рублей, которые имелись у погибшего. Обстоятельства выясняют следователи, они возбудили уголовное дело.

Из-за жары спасатели продлили штормовое предупреждение на понедельник. Днем 9 августа местами по региону ожидается до +35...37 градусов. Такая температура воздуха увеличивает вероятность возникновения ЧП. Во вторник, 10 августа, ожидается до +31 и гроза, в среду - 30 градусов тепла. С четверга на улице днем будет +28.

В Ольховатском районе полицейские искали пятилетнюю девочку. К правоохранителям обратилась 44-летняя жительница поселка Заболотовка и попросила помочь найти дочь. Дежурный экипаж ДПС опросил местных жителей и выяснил, что ребенка видели неподалеку от ФОК «Звездный». Автоинспекторы приехали к спорткомплексу и нашли малышку на детской площадке возле него. Оказалось, девочка ушла играть туда с найденным на улице котенком.

В Воронеже коммунальщики продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Из-за ремонтов котельных и опрессовки теплотрасс под отключение горячей воды еженедельно попадают сотни домов. Список адресов, по которым краны пересохнут с сегодняшнего дня, смотрите по ссылке.