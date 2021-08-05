Более ста тридцати сотрудников ДСК признаны лучшими в строительной отрасли

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Работники Домостроительного комбината получили 134 награды различного уровня.

Наиболее весомые – ведомственные и региональные награды вручал воронежским строителям Губернатор Воронежской области Александр Гусев 5 августа в большом зале Правительства региона.

Обращаясь к участникам церемонии, Александр Гусев отметил весомый вклад строителей в экономику: «Мы прекрасно понимаем значимость строительной отрасли в экономике региона и страны в целом. Мы уже подходим к 2 млн квадратных метров строительства жилья в Воронежской области – цифра огромная, таких цифр в истории Воронежской области не было. Уверен, что сумеем с этим справиться, но помимо этого, конечно, мы будем наращивать и бюджетное финансирование в части строительства объектов социального назначения. Надеемся, что это тоже будет нашим вкладом в поддержание строительной отрасли и общей стабильности в регионе», – сказал Александр Гусев.

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В этом году золотой фонд ДСК пополнился двумя «Почетными строителями России». Этот ведомственный знак получил, в том числе, и генеральный директор предприятия – Андрей Соболев. В числе наград у ДСКовцев также Почетный знак и три Почетных грамоты Минстроя. Еще шесть сотрудников удостоились Благодарности ведомства.

Среди региональных наград сотрудников комбината – 10 Почетных грамот Правительства Воронежской области, 12 наград «Благодарность Губернатора» и два звания «Почетный наставник». Этой наградой поощряются специалисты, непосредственно руководящие молодыми начинающими работниками, и помогающие им в формировании практических знаний и навыков. Один из наставников – слесарь-ремонтник участка по изготовлению металлоконструкций Юрий Матвиенко молодым строителям советует: «Ничего не бойтесь, пробуйте. Учитесь и все у вас будет получаться! Я в свое время пошел учиться на слесаря просто потому, что надо было где-то отучиться. Но втянулся, и добился профессионализма. Работаю на комбинате 35 лет, предприятие уже как родное стало. ДСК – это уже дом, семья», – признался Юрий Матвиенко.

Награждены сотрудники ДСК и Почетными грамотами Воронежской областной Думы. Десять сотрудников различных подразделений Домостроительного комбината отмечены за достижение высоких производственных показателей и многолетний добросовестный труд. 3 августа прошло их награждение в парламентском центре.

В церемонии принял участие заместитель генерального директора АО «СЗ «ДСК», заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы по строительной политике Сергей Талдыкин. Сергей Иванович отметил успехи региона в строительной отрасли: «По объему жилищного строительства наш регион сейчас занимает 12-е место в стране. Мы стали одними из первых, кто начал применять новый механизм кредитования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. И я с гордостью отмечу, что реализовал этот проект именно Домостроительный комбинат».

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4 августа в большом зале городского парламента награды строителям вручал председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. 12 представителей ДСК получили в этот день Почетные грамоты Воронежской городской Думы за добросовестный труд и высокий профессионализм. Маляр Виктория Курдина, призналась, что очень тронута столь высоким вниманием, но все же главная награда для нее – довольные лица жильцов: «Объекты у нас всегда разные и садики, и школы, дома сдаем, квартиры такие, чтобы люди жили и радовались! – рассказывает Виктория Курдина. – Но особенно приятно работать над детскими садиками. Они сейчас яркие, красочные, красивые изнутри и снаружи, нет той серости. Дети воспитываются в красоте! Мой младший ребенок тоже ходил в садик, построенный при моем участии. Рассказывал всем: моя мама строила наш детский садик. И был горд и счастлив».

В тот же день Почетными грамотами и Благодарностями администрации городского округа город Воронеж награждали в большом зале мэрии Воронежа. Награды вручали первый заместитель главы администрации Юрий Тимофеев, а также и.о. заместителя главы администрации по градостроительству Александр Головацкий.

Сразу 10 сотрудников ДСК были удостоены Почетных грамот городской администрации. Для мастера СУОР Юлии Утицких эта награда была первой и от того особенно приятной. «Для меня важно, что мой труд отметили, ведь я принимала участие в строительстве знаковых для Воронежа объектов: здания Росреестра, корпуса ВГУ на ул. Пушкинской, Перинатального центра. В ДСК я начала работать в 1998 году еще молоденькой девочкой, сразу после обучения. Пришла маляром, через 4 года стала мастером, а через 5 лет – перешла на офисную работу. Это компания, в которой происходит постоянный профессиональный рост. Внедряются современные материалы, технологии, и ты все время изучаешь что-то новое», – поделилась Юлия Утицких.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой торжественные церемонии прошли в сокращенном формате. Основная часть наград будет вручена 6 августа на предприятии с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Алина Исакова