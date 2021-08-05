В Воронежской области еще один кандидат в депутаты Госдумы получил удостоверение

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Избирательная комиссия Воронежской области приняла для регистрации документы от 35 кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва от девяти политических партий. На 4 августа в регионе 17 кандидатов уже зарегистрировано. Удостоверение кандидата в депутаты в этот день получил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (фракция «Единая Россия»). Документ ему вручил председатель воронежской избирательной комиссии Илья Иванов. Удостоверение Чижов забрал лично.

Также региональный избирком выдал удостоверения кандидатам в депутаты государственной Думы: коммунисту, руководителю Регионального отделения Ленинского комсомола, секретарю обкома КПРФ по работе с молодежью Александру Шабунину, заместителю начальника летно-испытательной станции ВАСО Владимиру Калинину (КПРФ), депутату, члену Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Аркадию Пономареву («Единая Россия»), заместителю директора по социальному развитию ООО «Ника-Петротэк» Галине Елфимовой («Справедливая Россия – За Правду»), заместителю директора по безопасности ООО «АгроОблик» Денису Коломенцеву (КПРФ), помощнику депутата Государственной Думы Никиты Березина по работе в Воронежской области Алексею Кудякову (ЛДПР), временно неработающему Денису Ларину («Зеленые»), заместителю директора ООО «Агама стиль» Сергею Мелешко («Родина»), генеральному директору ООО «Юго-Восточная информационно-производственная компания» Вячеславу Владимирову («Родина»), заместителю генерального директора ФК «Аксиома» Александру Овсянникову (ЛДПР), безработному Александру Воронову («Зелёные»), спикеру Госдумы Алексею Гордееву («Единая Россия»), домохозяину Константину Грачёву («Родина»), тьютору воронежской СОШ №2 Антону Каневскому (ЛДПР), второму секретарю Воронежского обкома КПРФ Денису Рослику, менеджеру ООО «Актив» Ольге Софриной («Справедливая Россия – За Правду»), а также индивидуальному предпринимателю Андрею Степаненко («Новые люди»).

У остальных есть еще десять дней, чтобы получить подтверждающий документ.

Кстати, Сергей Чижов баллотируется в Госдуму не впервые. Его поддерживали избиратели Воронежской области на федеральных выборах уже четыре раза. Этой осенью парламентарий планирует переизбраться на пятый срок. Свое решение единоросс комментирует твердо: «Люди не должны жить обещаниями»!

Сергей Чижов будет баллотироваться по округу, в который входит Ленинский и Советский район Воронежа, а также сельские районы – Острогожский, Хохольский, Нижнедевицкий, Репьевский, Семилукский, а также города Нововоронеж.

– Вчера был важный день: я зарегистрирован в качестве кандидата на выборах в Государственную Думу восьмого созыва. А это значит, что в случае избрания, я смогу продолжать свою работу еще на протяжении пяти лет, – прокомментировал Сергей Чижов.

Впрочем, парламентарий продолжает выполнять свои депутатские обязанности и в эти дни.

– Жизнь не остановить. Люди не должны жить обещаниями. Их обращения и проблемы нужно решать ежедневно и оперативно: после избрания, до начала избирательной кампании и даже во время подготовки к выборам. Не случайно даже в Конституции Российской Федерации, Основном законе нашей страны, отражено, что полномочия прежнего созыва Государственной Думы прекращаются с момента начала работы нового, – резюмировал депутат.

Эту неделю Сергей Чижов, как и другие кандидаты в депутаты, начал активно. К примеру, 4 августа, парламентарий в Правительстве Воронежской области принял участие в обсуждении социально-экономического развития территорий и, в частности, поговорил о дальнейшем строительстве образовательных объектов в регионе.

– Мы искали пути решения проблем – как городских, так и сельских территорий. Вопросы разнообразные – от обеспечения бесперебойного электроснабжения целых населенных пунктов до благоустройства локальных территорий. Продолжим в том же духе, – подытожил Сергей Чижов.