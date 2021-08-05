Под Воронежем открыли созданный Зурабом Церетели памятник Петру и Февронии

.

Под Воронежем у храма рядом с Сити-парком «Град» открыли памятник Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителями семьи, любви и верности. Автором скульптуры стал президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Воплотил проект в жизнь Глава Группы компаний Хамина, меценат Евгений Хамин с командой. На его открытие присутствовали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, губернатор Александр Гусев, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий и мэр Вадим Кстенин.

.

Бронзовый воронежский памятник среди монументов, посвященных Петру и Февронии, – самый высокий в Черноземье и, пожалуй, один из самых масштабных в России. Его высота – 4,2 метра. Договоренности с Зурабом Церетели о создании монумента были достигнуты в 2016 году, спустя пять лет он занял свое место возле входа в одноименный храм.

Алексей Гордеев поблагодарил за памятник творческую команду художников, скульпторов, которые творили под руководством Зураба Церетели, Евгения Хамина и его команду за инициативу.

– История жизни святых Петра и Февронии нас многому учит. Прежде всего, любви, верности, которые являются фундаментом семьи. Учит тому, как важно единство и согласие не только в семье, но и между людьми, между народом и властью. Пусть памятник напоминает, что эти вечные ценности – любовь, верность, согласие, единство – помогают создать и крепкую семью, и мудрое общество, и сильное государство, – пояснил вице-спикер Госдумы РФ.

.

Инициатор проекта Евгений Хамин выразил благодарность Алексею Гордееву за концептуальное вдохновение на этот проект, владыке Сергию за благословление на строительство храма, а губернатору Александру Гусеву за эффективную совместную работу власти и бизнеса. Он отметил, что эта территория важна не только как духовное место: она встречает гостей города, первых лиц государства, по ней в наш регион въезжают в том числе инвесторы.

Александр Гусев, в свою очередь, пояснил, что в последние годы в нашей стране большое внимание уделяется поддержке семьи, и прежде всего по инициативе Президента РФ на эти цели направляются значительные средства. Но и без моральных ценностей семья не может быть долговечной и счастливой.

– Очень важно, что такие ценности, как любовь, взаимопонимание и верность в нашем обществе способствуют созданию крепких и дружных семей. Надеюсь, композиция будет вдохновлять многих наших земляков и гостей, особенно молодоженов, – выразил надежду Александр Гусев.

Для тысяч воронежских семей памятник может стать их символом любви. В день бракосочетания молодожены могут посетить памятник, возложить цветы и попросить благословения на счастливую семейную жизнь.

Владыка Сергий в своей речи заметил, что взор и положение князей Петра и Февронии, запечатленных в бронзе, направлены к храму, то есть к полной основе жизни и смыслу каждого человека. Монумент символично представляет собой обращенные друг к другу фигуры князя и княгини со свечой в руке. Митрополит поблагодарил Евгения Хамина за то, что он с трудностями, но последовательно осуществляет план, за который ему скажут не только современники, но и будущие поколения спасибо.

– Без семьи, без веры, без надежды невозможно будущего нашего народа. Мы верим, что скоро храм наполниться молящимися людьми, что он будет востребован, чтобы наши молодые семьи приходили бы в храм, совершали бы здесь таинство браковенчания, и чтобы они брали пример и благословение у святых князей Петра и Февронии! – сказал митрополит Воронежский и Лискинский.

А мэр Воронежа Вадим Кстенин на этой положительной ноте признался со сцены в любви свой супруге Наталье. С первой леди города он счастливо прожил не одно десятилетие.

– 25 лет назад Господь дал мне такое счастье – найти свою вторую половину. Нет в жизни ничего более важного, чем понятие любовь и верность. И я хочу с этой сцены искренне признаться в любви еще раз в своей жизни. Наташенька, я тебя люблю! Радостно, что Евгений Николаевич создает такие проекты, сюда вложена душа! – произнес мэр.

.

Евгений Хамин, в свою очередь, поблагодарил свою семью и трудовой коллектив, которые помогали реализовывать этот проект.

Стоимость проекта памятника с землей, благоустройством, постаментом и скульптурой Петра и Февронии организаторы оценивают в 32 млн рублей. Проект Группы Компаний Хамина на территории у Сити-парка «Град» еще не закончен. Как отметил Евгений Хамин, осенью 2021 года планируется открытие нижнего храма, в 2024 году – верхней части храма. Завершится весь проект по освоению территории вблизи будущего города-спутника «Солнечный» 9 мая 2025 года.

В беседе с журналистами бизнесмен рассказал, что скульптура и храм – это лишь часть историко-этнографического парка «Русское гнездо», который в будущем планируют обустроить на территории города-спутника «Солнечный». Здесь воронежцы и гости города смогут посмотреть другие объекты, но пока завесу тайны организаторы приоткрывают лишь ненамного. Евгений Хамин отметил, что большинство скульптур уже приобретены Группой компаний, но не главное их установить. Важно, чтобы они вписывались в тематику. Поэтому в Группе компаний обещают, что воронежцев ждет немало удивительных событий.