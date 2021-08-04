Путешествие в Воронеж времен Великой Отечественной: музей «Арсенал» провел необычную экскурсию

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Областной департамент культуры совместно с Воронежским Домом журналистов 29 июля организовали пресс-тур в музей «Арсенал». Ознакомительную экскурсию провели для представителей местных СМИ. Но побывать здесь может любой желающий.

Основная тема экспозиции «Арсенала» - «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны». Музейное пространство разделено на три тематические зоны. Первая знакомит посетителей с Воронежем до начала боевых действий. Вторая посвящена событиям сражений. Последняя зона рассказывает о периоде оккупации и освобождения города. Экскурсию для журналистов провел заведующий отделом музея Алексей Деревянко.

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

До начала военных действий

Когда все посетители столпились в первой части экспозиции и готовы были внимательно слушать, Алексей включил знаменитое обращение Левитана, тем самым обозначив начало своего рассказа. В витринах первой части экспозиции представлено обмундирование начала войны.

- Погон еще не было, их введут только в 1943 году. Эмблемы родов войск изображались на петлицах, - рассказывает наш собеседник. - Также в обмундирование входили подсумки для патронов, на поясе солдаты носили фляжки. В начале Великой Отечественной они были стеклянные, потому что металла не хватало, и он в первую очередь шел на оружие.

Повсюду в зале висят агитационные плакаты. Обстановка музея не кидает посетителей сразу в самое пекло военных действий, а постепенно повествует о том, как все происходило. Вот Алексей рассказывает о быте людей. Указывает на витрину, которая воссоздает интерьер среднестатистической воронежской квартиры 1940-х. И все бы ничего, только отвалившаяся с потолка штукатурка напоминает посетителям музея о том, что их земляки переживали бомбежки и жили в постоянном страхе.

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

В одной из витрин лежит занимательный экспонат, заинтересовавший юную экскурсантку, - конфетки с красными петушками на обертке

- Конечно, сами сладости не сохранились, это была бы удивительная находка, но этикетки оригинальные, - уточняет Алексей Деревянко.

Особое внимание он уделяет рассказу о воронежских заводах, которые сыграли важную роль в Великой Отечественной. Алексей говорит и о производстве «Катюш», их особой значимости для Красной армии, и об Авиационном заводе и знаменитых самолетах Ил-2.

Военные действия

Постепенно разговор от простых формальных вещей уходит к констатации трагических фактов. И Алексей уводит посетителей во вторую часть экспозиции, которая рассказывает непосредственно о военных действиях, проходивших на территории Воронежа.

В центре зала стоит инсталляция: солдат за противотанковым орудием. Она иллюстрирует подвиг одного из наших соотечественников, который в одиночку отстреливался от врагов, пока осколок снаряда не попал в него. Под потолком висит миниатюрная модель бомбардировщика Ил-2, на борту надпись «Смерть фашизму!».

- Эта модель модифицированная. Если обратить внимание, в ней представлено две кабины. Одна - для пилота, другая - для пулеметчика. В 1941 году наши самолеты, нарываясь на немецкие истребители, оказывались уязвимы и беззащитны. Немецкий самолет заходит в хвост, ведет огонь, и наш штурмовик практически поражен. Поэтому в том же 1941-м было принято решение модифицировать Ил-2 и добавить еще одну кабину для пулеметчика, который прикрывал бы хвост самолета, - рассказал экскурсовод.

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

На стенах этой части экспозиции фотографии героев войны и тех, кто командовал воронежскими войсками. Особое внимание привлекают лица совсем молодых ребят, которые сражались и рисковали жизнью ради страны. Таким был и Константин Феоктистов.

16-летний Костя тогда был разведчиком. Во время выполнения одной из задач он наткнулся на немецкий патруль. Его решили расстрелять - пуля попала в подбородок и вышла из шеи навылет. Юноше удалось притвориться мертвым, а потом выбраться из ямы и вернуться к своим. В будущем Константин Петрович полетит в космос, за что и будет удостоен звания «Героя Советского Союза».

Еще один интересный экспонат в этой части - конский противогаз.

- Опыт Первой мировой показал, что если будет использован газ, то пострадает и такая важная сила, как лошади, поэтому им тоже делали специальное оборудование. Однако оно не пригодились, потому что отравляющие вещества не применялись, - объясняет Алексей Деревянко.

Освобождение Воронежа

В третей части экспозиции гид в подробностях рассказал об освобождении Воронежа. На стенах висят наглядные схемы наступательных операций «Малый Сатурн», «Острогожско-Россошанской» и «Воронежско-Касторненской».

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Статичную экспозицию дополняют мультимедийные элементы, проецирующиеся на стены музея. Они присутствуют в каждом зале. В этой части показаны фотографии солдат, воевавших за Воронеж.

В зале располагается огромный макет центра города, который полностью повторяет облик Воронежа сразу после освобождения. Большую часть зданий сложно узнать, они разрушены до основания.

Алексей в подробностях рассказал о судьбе «Утюжка», Кольцовского сквера, кинотеатра «Спартак». Уделил он внимание и известным монументам:

- Памятники Ленину и Петру I оккупанты вывезли и, скорее всего, переплавили на снаряды. Памятник Никитину тогда располагался в Кольцовском сквере, сейчас он стоит возле кинотеатра «Пролетарий». Немцы его не тронули. По существующей легенде, воронежцы перед тем, как покинуть город, покрасили его белой краской, и немцы посчитали, что он сделан из гипса, - рассказывает Алексей.

Интерес и вопросы вызвала витрина, в которой были собраны вещи, оставленные оккупантами на территории Воронежа. Одну из посетительниц очень удивило, что фашисты прихватили с собой статую Капитолийской волчицы:

- Ну, наверное, кто-то из вражеских офицеров уже видел, как в Воронеже себе дом обустраивает, - предполагает заведующий отделом музея.

Кроме огромного количества документов, представленных на витринах, каждый желающий мог дополнительно ознакомиться с материалами архива управления ФСБ РФ по Воронежской области, которые доступны в электронном формате. Каждый зал музея оборудован специальными сенсорными экранами.

Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Землянка

После того как Алексей показал основную экспозицию, он отвел группу в зал интерактивных программ, где проходят музейные занятия для школьников. Здесь рядом со сценой размещена инсталляция «Землянка». В этом зале все желающие могли примерить плащ-палатку, подержать в руках винтовку и послушать, как работает настоящий довоенный патефон.

В октябре «Арсенал» запускает новые интерактивные занятия для школьников под названием «В едином боевом строю». Детям подробно расскажут об использовании и применении боевых собак. Также ребята смогут собрать и разобрать вещевой мешок, узнают, что такое солдатские треугольники, научатся их складывать. Эта программа будет длиться приблизительно полтора часа.

Музей проводит и обычные экскурсии. В связи с коронавирусом группа должна быть не более десяти человек. «Арсенал» работает со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00