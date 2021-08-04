Надёжность и качество

.

В Воронежской области дороги перестали называть обидным словом «направления». Уже стала привычной информация о новых дорогах, мостах в районах области. Сегодня же мы решили обсудить тему строительства дорог к сельхозпредприятиям региона.

Ведь наша область аграрная, и подъездные пути к агрохолдингам играют важную роль в её экономике. Начнём с одного из самых крупных аграрных предприятий - «Бунге СНГ», которое находится в Каширском муниципальном районе. К нему сейчас и подводится новая дорога.

Движение на этом дорожном объекте будет перекрыто полностью, а объезд запланирован по улице Победа посёлка Колодезный Каширского района. Жителям придётся привыкать к грохоту большегрузов под окнами. Перспектива, скажем прямо, так себе. Понятно, что жители поселка Колодезный как никто другой заинтересованы в окончании строительства дороги к заводу « Бунге СНГ».

Сегодня мы постараемся максимально проинформировать население об этом дорожном объекте.

О ходе дорожно-строительных работ мы попросили рассказать руководство дорожной организации «ДСР», которая будет заниматься строительством дороги в Каширском районе.

- Сейчас мы приступили к подготовительным работам: расчищаем от деревьев полосу отвода, освобождаем территорию для перехода на стадию основного строительства,- поделился исполнительный директор компании «ДСР» Василий Деев.

.

– Мы понимаем, что эта схема движения создаёт неудобства для жителей посёлка Колодезный и всё будем делать для того, чтобы новая дорога была открыта в срок – 15 декабря этого года и разгрузила движение по улице Победа посёлка,- подчеркнул Василий Деев

Руководители компании «ДСР» обратили внимание, что возникающие во время строительства дороги вопросы оперативно решаются с руководством регионального департамента дорожной деятельности. Кураторы КУВО «Дорожное агентство» бывают на объекте практически ежедневно.

Присутствовавший в тот же день на строящемся объекте заместитель начальника отдела капитального строительства КУВО «Дорожное агентство» Евгений Казанцев рассказал о технологии, которая будет применяться в ходе строительства новой дороги.

- Асфальтобетонное покрытие будет двухслойным, учитывая напряжённый трафик движения, предполагается замена барьерного ограждения, появится освещение на отдельных участках дороги, - подчеркнул Евгений Казанцев.

Осталась невыясненной ещё одна ситуация – какая судьба ждет дорогу через посёлок Колодезный, которую будут безжалостно разбивать большегрузы-сорокатонники. Этот вопрос мы задали руководителю КУВО «Дорожное агентство», кандидату технических наук Федору Матвиенко. Вот что он ответил:

- Ситуация с объездными путями в поселке Колодезный тщательно изучалась. К сожалению, другого варианта нет, большегрузы будут проезжать через посёлок Колодезный. Но в то же время полное закрытие движения на строящемся объекте позволит генподрядчику – компании «ДСР» все силы сосредоточить на строительстве дороги.

В случае разрушения участков дороги в посёлке Колодезный из-за напряженного трафика движения будет проведён ряд мероприятий по приведению её в нормативное состояние, разрушенные участки обязательно будут восстановлены.

.

Заместитель руководителя – начальник отдела технического контроля КУВО «Дорожное агентство» Екатерина Романова отметила, что «строительство подъездной дороги активно поддерживается руководством компании «Бунге СНГ». Сделана стоянка для автомобилей, ожидающих разгрузку.

- Благодаря этому освободилось место для выполнения дорожно-строительных работ по всей ширине проезжей части, что, конечно же, будет способствовать ускорению сроков сдачи объекта и улучшению качества дорожных работ, - считает Екатерина Романова.

.

Качество – это основной, самый главный показатель дорожных работ не только в Каширском, но и в остальных муниципальных районах области, где строятся и ремонтируются дороги.

.

И дорожники понимают свою задачу.

- На подъездной дороге к заводу «Бунге СНГ» необходимо надёжное крепкое основание и такое полотно, которое может выдержать большую нагрузку, особенно в период сельскохозяйственных работ, - отметил заместитель исполнительного директора компании «ДСР» Дмитрий Протопопов.

Сейчас подъездная дорога к заводу «Бунге СНГ» выглядит так:

.

Ещё один нюанс, который бы хотелось уточнить. Насколько справится с поставленной задачей дорожная организация ДСР? Получит ли коллектив завода «Бунге СНГ» новую подъездную дорогу в срок – 15 декабря 2021года?

- Компания «Дорожное строительство и ремонт» на дорожном рынке не первый год. Это один из самых опытных подрядчиков. Я уверен, что коллектив «ДСР» выполнит работу в срок и надлежащего качества, - считает руководитель организации, контролирующей ремонт дороги - КУВО «Дорожное агентство» Федор Матвиенко.

Сам же генеральный директор ООО «Дорожное строительство и ремонт» Роман Деев главными при ремонте и строительстве дорожных объектов считает два критерия – качество и надёжность. А ещё неукоснительную дисциплину, которая обычно и является фундаментом в тех делах, которые выполняют как положено, на совесть.

Ирина Николаева

Фото Всеволода Ковалева