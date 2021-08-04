Председатель Гордумы Владимир Ходырев наградил лучших строителей Воронежа

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В преддверии Дня строителя, который будет отмечаться 8 августа, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев вручил награды лучшим представителям отрасли. Об этом сообщили в думской пресс-службе 4 августа.

Парламентарий отметил, что во время пандемии в Воронеже не остановилась практически ни одна стройка. Строительный комплекс работал на благо города и выполнял свои обязательства. Темпы работы не снизились. И благодаря этому Воронеж преображается с каждым годом, меняется визуально в лучшую сторону. С одной стороны, он становится по-настоящему современным мегаполисом, с другой – сохраняет свою самобытность и уникальность.

Владимир Ходырев вручил лучшим представителям профессии почетные грамоты Воронежской горДумы. Среди тех, кто получили высшие награды городского округа город Воронеж – монтажники железобетонных конструкций и плотники, электрогазосварщики и маляры, кровельщики и каменщики.

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– Вы выбрали достойную, замечательную профессию. Вы ежедневно можете любоваться своим трудом. Вы представители мирной, достойной профессии. И в Воронеже эта профессия имеет возможность развития. Город много строит жилья. Много реконструируется. В Воронеж хотят приехать жить. Все новое на улицах – и дома и детские сады – это все ваш труд, – обратился к награждаемым Владимир Ходырев.

В свою очередь председатель Регионального объединения работодателей строительного комплекса «Союз строителей Воронежской области» Владимир Астанин в своей приветственной речи заверил собравшихся, что в Воронеже людям строительных профессий о своем будущем волноваться нечего, поскольку именно здесь строительная отрасль является лидером экономики.