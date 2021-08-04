Строительство онкогематологического центра Воронежа завершится к концу года

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В Воронеже в 2021 и 2022 годах откроются сразу два масштабных современных медучреждения, где будут оказывать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Онкогематологический корпус ВОДКБ № 1 планируют сдать в конце этого года, а хирургический корпус онкодиспансера – в конце следующего. 3 августа объекты посетили заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова и губернатор Александр Гусев.

Медучреждения общей стоимостью около 8 млрд рублей возводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

С комфортом для маленьких пациентов

Новый детский онкогематологический центр откроют раньше на полгода. Сейчас готовность объекта составляет 84%. Общая стоимость корпуса – 2,4 млрд рублей. Новый шестиэтажный центр войдет в состав областной детской клинической больницы № 1. В лечебном корпусе будут отделение онкологии и гематологии, стационарное отделение оториноларингологии, центральное стерилизационное отделение, пищеблок и административно-хозяйственный блок. С действующим лечебным корпусом больницы новый блок будет соединен с помощью теплого надземного перехода.

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Как рассказал главный врач ВОДКБ № 1 Михаил Жидков, строительство корпуса позволит минимизировать инфекционные осложнения у пациентов, получающих высокодозную химиотерапию, а также расширить спектр хирургических методов лечения с использованием лазерной техники. К примеру, здесь планируют проводить сложнейшие операции по аутотрансплантации стволовых клеток. Ранее для этого детей отправляли в Москву. Кроме того, в будущем корпус сможет работать и как межрегиональный центр.

Условия и площадь сегодняшнего онкологического отделения больницы не дотягивают до нормативов. Впрочем, освободившейся площади с боксами найдут применение – их планируют использовать для педиатрического приема и лечения в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также для изоляции пациентов, например, с острыми аллергическими реакциями.

– Очень хочется, чтобы этот корпус стал лучшим в России. Чтобы в Воронежской области для детей, имеющих тяжелые заболевания, была создана уникальная система, и не нужно было больше искать помощи в Москве и Санкт-Петербурге или за рубежом. Чтобы все необходимое лечение дети Воронежской области могли получать дома, – прокомментировала заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

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И без очередей для взрослых

Следующим объектом, работу которого оценили Алексей Гордеев, Галина Карелова и Александр Гусев, стала открывшаяся в декабре 2020 года поликлиника областного онкодиспансера. Она расположена в историческом здании XVIII века – Доме Вигеля на улице Вайцеховского. Здание было отреставрировано и приспособлено для современного использования. По словам главного врача Воронежского областного клинического онкодиспансера Ивана Мошурова, в новой поликлинике для пациентов созданы самые комфортные условия, она большая и современная, рассчитана на 700 посещений в смену. Прием ведут квалифицированные врачи-онкологи. Также в медучреждении проводится ультразвуковая и функциональная диагностика, работает лаборатория и есть небольшое отделение дневного стационара.

Высокую оценку получили темпы строительства по соседству с поликлиникой хирургического корпуса областного онкодиспансера на 340 коек. Без финансовой поддержки федерального центра возвести такой объект было бы невозможно – общая стоимость составляет порядка 5,5 млрд рублей. Подрядчики пообещали завершить работы и сдать корпус в эксплуатацию на полгода раньше, к концу 2022 года.

От диагностики до лечения

А вот в прошлом месяце на улице Электросигнальная открылся радиологический корпус областного онкодиспансера. Онкологическим больным здесь проводят лучевую терапию и химиотерапию. Облучение одного пациента занимает порядка 5 минут. Ежедневно в учреждении смогут принимать до 200 пациентов.

Губернатор Александр Гусев отметил, что необходимо создание еще одного нужного объекта здравоохранения. Речь идет о блоке реабилитации после лучевой терапии. Тогда, по его словам, «замкнется» цикл от диагностики до лечения на одной площадке.

– Его открытие закрыло бы весь контур. На территории есть подходящая площадка. Объект не очень масштабный по стоимости, и мы найдем средства в областном бюджете, но будем и обращаться на федеральный уровень за поддержкой, – пояснил глава региона.

В свою очередь Алексей Гордеев подчеркнул важность борьбы с онколологией, поскольку в регионе – более 72 тысяч таких больных.

– Выявление рака на ранней стадии позволяет практически у 100% пациентов остановить разрушительный процесс, вылечить больного и дальше вести нормальную жизнь. Мы удовлетворены тем, что буквально через полтора года в Воронежской области будет построена современная высокотехнологичная онкологическая служба, которая будет полностью удовлетворять запросы пациентов, – сказал вице-спикер Госдумы РФ.

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После посещения объектов Алексей Гордеев, Галина Карелова и Александр Гусев провели рабочую встречу и расширенное совещание, где обсудили текущее состояние сферы здравоохранения региона.

Галина Николаевна высоко оценила слаженную работу всей системы здравоохранения в Воронежской области.

– Особо отмечу нашу онкологическую службу – ни на один день онкологическая служба не прекращала свою работу, и показатели в целом позитивные. По крайней мере вопросы, связанные с получением гражданами необходимых медицинских услуг, решались оперативно. В Воронежской области очень динамично строится онкологическая служба. Она является одной из разветвленных и здесь представлены все элементы системы по сравнению с другими регионами, я не беру Москву и Санкт-Петербург. Нам важно сделать все возможное, чтобы система онкологической помощи в Воронежской области была полной, качественной и эффективной, – резюмировала Галина Карелова.

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Александр Гусев затронул еще одну очень важную тему – процесс реабилитации тех, кто переболел ковидом:

— Мы такую работу начали в конце прошлого года. Уже в декабре и январе выделяли средства на закупку дополнительного оборудования, на медицинские препараты. На базе трех медицинских учреждений начали внедрять эту систему, сейчас создаем отдельный центр реабилитации.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области