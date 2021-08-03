Депутат ГосДумы Сергей Чижов рассказал воронежскому губернатору о готовности к открытию детского сада в Шилово

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В Правительстве Воронежской области 3 августа состоялась встреча губернатора Александра Гусева и заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Чижова, депутата от фракции «Единая Россия». В ходе беседы они обсудили социально-экономическое развитие территорий, которые входят в избирательный округ парламентария, а также строительство образовательных объектов в регионе. Об этом сообщили в облправительстве.

Сергей Чижов назвал особо острые темы, которые волнуют сегодня избирателей из Ленинского и Советского района Воронежа и сельских районов – Острогожского, Хохольского, Нижнедевицкого, Репьевского, Семилукского, а также города Нововоронеж.

Депутат ГосДумы рассказал о перспективах улучшения транспортной доступности в отдельных населенных пунктах, где возникают перебои с автобусами. Также парламентарий отметил жилищное обеспечение отдельных категорий граждан, реализацию программы «Доступная среда» и благоустройства территорий.

Отдельно губернатор и депутат поговорили о реализации национальных проектов в регионе. Сергей Чижов пояснил, что внимание к этим вопросам он уделяет особенное. К примеру, когда речь идет о строительстве и капитальном ремонте объектов образования.

Парламентарий напомнил, что недавно региональным заксобранием за счет федеральных средств было увеличено финансирование данного направления. Почти 200 миллионов рублей, сверх запланированного ранее на 2021 год, будет вложено в капитальный ремонт школ, и 100 миллионов – в возведение новых объектов.

Как пример, Сергей Чижов рассказал о готовности строящегося в активно развивающемся микрорайоне Шилово в Воронеже детского сада на 300 мест. Новое дошкольное образовательное учреждение должно открыть двери для детей к 1 сентября. Ход работ оценил парламентский контроль. По словам депутата ГосДумы, на объекте был выявлен ряд проблем. Так, они возникли с закупкой игрушек, оборудования и затянулись работы по благоустройству близлежащей территории. Сейчас все они находятся в стадии активного решения. В целом общая готовность объекта по строительно-монтажным работам на текущий момент составляет 93%. Сергей Чижов заверил, что к началу учебного года детский сад будет готов принять малышей.