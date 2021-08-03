Работники Нововоронежской АЭС передали Воронежскому геронтологическому центру более 400 книг

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В День вспоминания любимых книжек библиотека Воронежского областного геронтологического центра пополнилась классическими и современными произведениями художественной, научно-популярной направленности отечественных и зарубежных авторов. Более 400 книг для центра собрали и передали работники Нововоронежской АЭС и представители Совета ветеранов Нововоронежской АЭС.

«Мы рады такому вниманию, особенно сейчас, в такие сложные времена. Нашим подопечным очень важно почувствовать заботу о себе. Люди старшего поколения – это, как правило, носители книжной культуры, ценители именно печатных книг. Считаю, что книга во все времена остается самым лучшим подарком», – сказала заведующая социально-реабилитационным отделением Воронежского областного геронтологического центра Ирина Ускова.

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Данные инициативы для атомщиков уже стали традиционными. Более десяти лет назад работники Нововоронежской АЭС организовали акцию «Книгам из личных библиотек – вторую долгую жизнь», которую поддержал профсоюзный комитет НВ АЭС. За это время тысячи экземпляров изданий переданы в библиотеки близлежащих районов, школы, Дома культуры, больницы, воинские части, Михайловский кадетский корпус и т.д. В более чем двухстах библиотеках региона открыты и постоянно пополняются «атомные уголки» с подборками книг и видеофильмов по атомной тематике.

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«Такие акции не только дают вторую жизнь книгам, но и способствуют распространению знаний об атомной энергетике, поэтому они будут продолжены», – сказал председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых мер в условиях коронавирусной инфекции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС