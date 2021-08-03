Последние новости Воронежа на 3 августа 2021 года: гибель рабочего, авария с автобусом, взятки

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В центре Воронежа на строительстве онкодиспансера погиб рабочий. ЧП случилось около девяти утра на улице Достоевского: упала металлическая конструкция выносной площадки для подачи строительного материала. Она находилась на высоте около 20 метров. 57-летний каменщик погиб на месте, еще один рабочий - 48 лет - попал в больницу. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Следователи возбудили уголовное дело.

В Воронеже автобус с пассажирами врезался в столб, пострадали пять человек. Авария произошла на улице Плехановской. 60-летний водитель маршрута №80 почувствовал себя плохо и потерял управление. В итоге помощь потребовалась ему и еще четырем пассажирам: девушкам 16 и 22 лет, а также мужчинам 21 года и 76 лет. В ситуации разбираются прокуратура и следователи.

31-летнего сотрудника полиции задержали за взятку. Воронежец, который передал деньги правоохранителю, ранее причинил телесные повреждения другому мужчине. А полицейский пообещал «замять» дело за 40 тысяч рублей. Однако стража порядка задержали. Теперь уже в отношении него возбудили уголовное дело.

Доцента воронежского медуниверситета за 30 взяток посадили на 3,5 года. Преподавателя задержали в январе 2019-го при получении 450 тысяч рублей. По данным следствия, сотрудник вуза поручил старосте группы собрать деньги со студентов шестого курса, чтобы удачно сдать сессию. Доценту грозило до 12 лет лишения свободы, но суд вынес более мягкий приговор.